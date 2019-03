15 Was verbindet den Mann und das Mädchen (Meira Durand und Andreas Lust), die da Kilometer um Kilometer durch den Schwarzwald fahren? Foto: SWR/Benoit Linder

Der neue Fall aus dem Schwarzwald ist eher grelles Drama statt Krimi. In „Für immer und dich“ bekommen es die Ermittler Berg und Tobler mit einer seltsamen Beziehung zu tun.

Freiburg - Es ist die Art Sommerhitze, die Schlieren in die Luft schmiert. Sie verzeichnen ein Bild, das schon an sich verzerrt genug wäre: Eine fünfzehnjährige Hübsche (Emily, gespielt von Meira Durand) genießt die Fahrtluft auf dem Rücksitz, der Mann am Steuer, Martin (Andreas Lust), küsst liebevoll ihre Füße. Einer, der locker ihr Vater sein könnte.

Wenn es zu behutsam inszenierten Intimitäten zwischen den beiden kommt, wird das für den Zuschauer so unerträglich wie für das Mädchen, das wie lebendig begraben daliegt und das Ganze wegstarren will. Seine gute Zeiten hat das verbotene Paar hinter sich. Irgendwo am Meer, im Sand, im Ausland gelassen. „Wir sind jetzt wieder in Deutschland“, warnt Martin seine Liebe.

Ein Stier tritt aus

Sie sind zurück in Freiburg, wo die Ausreißerin Emily seit 18 Monaten von den Ermittlern Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) gesucht wird. Bald sind die Schwarzwald-Kommissare in „Für immer und dich“ aber aus einem anderen Grund auf der Spur von Martin, der in jeder Hinsicht seine Macht schwinden sieht. Er ist am Ende, er weiß es nur noch nicht, spürt es aber. Zum Krimi wird, wie brutal dieser im Ego wie in der Liebe verletzte Stier noch austreten wird – und wen das am Ende unversehrt lässt.

Dieser Strudel aus Abhängigkeiten entwickelt einen schmerzhaften Sog, die Handkamera führt fast zu nah ran an die Figuren, kein Mensch will da mittendrin sein. Die Regisseurin Julia von Heinz weiß um ähnliche reale und fiktive Geschichten. Trotzdem will sie in diesem „Tatort“ nur ihre eigene Geschichte erzählen. Das macht es nicht aushaltbarer. Im Gegenteil. Während in den anderen Schwarzwald-Fällen Düsternis das Böse umsumpfte, leuchtet nun die Sommersonne ein menschliches Drama grell aus. Alles schwitzt.

Ausstrahlung: Sonntag, 10.März 2019, 20.15 Uhr