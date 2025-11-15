„Tatort“-Vorschau: Bergs dunkles Geheimnis wird gelüftet

Der „Tatort – Der Reini“ aus dem Schwarzwald spielt fast ausschließlich auf dem Hof von Friedemann Berg. Was verbirgt der Kommissar?
Kommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau) hat es nicht leicht mit den Männern in ihrem Umfeld. Während ihr Vater (Michael Hanemann) sie zum nächsten Karrieresprung drängt, scheint ihr langjähriger Kollege Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) Probleme damit zu haben, dass die Kollegin zur Chefin wird. Oder wie lässt es sich sonst erklären, dass er ihr während einer Fortbildung so gar nicht den Rücken frei hält? Stattdessen taucht Berg zu spät am Tatort eines in seinem Bett erschossenen Apothekers auf, nur um nach einem Anruf ohne Erklärung in sein Auto zu steigen und die überforderte Kripo-Anwärterin Ella Pauls (Luise Aschenbrenner) mit den Ermittlungen allein zu lassen. Tobler will ihren Partner zur Rede stellen, fährt zu Bergs abgelegenen Hof – und landet in einer Falle.