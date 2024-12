„Tatort“-Vorschau aus Zürich: Eintauchen in die Vergangenheit

Kommissarin Grandjean gerät in ein Katz-und-Maus-Spiel mit einem Serienmörder – und am Ende selbst in Gefahr.

Vorweihnachtszeit in Zürich. Während Kommissarin Tessa Ott (Carol Schuler) schon die traditionelle Heiligabend-Sauftour mit Kumpel Charlie (Peter Jecklin) plant, streift Kollegin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) über den Weihnachtsmarkt. Dort lernt sie einen geheimnisvollen Mann (Lucas Gregorowicz) kennen, der sich als Marek aus Warschau vorstellt, und lässt sich auf ein kleines Abenteuer ein.

Die Handlung des heutigen „Tatorts“

Nicht weniger geheimnisvoll wird es ein paar Stunden später, als sie eine Nachricht inklusive GPS-Koordinaten und einer Anspielung auf das Totenreich der griechischen Mythologie erhält. Sie fährt zum angegebenen Ort und findet dort eine Leiche, die sie an einen früheren Fall erinnert. Als junge Polizistin hat sie einen Doppelmord aufgeklärt, die Opfer hatten beide – genau wie der jetzt gefundene Mann – eine antike Münze im Mund. Der durch ihre Arbeit verhaftete Täter hat sich in der Zwischenzeit im Gefängnis das Leben genommen. Hatte er Komplizen? Grandjean lässt die Münze am Tatort verschwinden. Daraufhin meldet sie sich krank, ermittelt auf eigene Faust und taucht dabei tief in ihre eigene Vergangenheit ein.

Tessa Ott muss auf ihre Kollegin verzichten und arbeitet sich stattdessen mit Kollege Noah Löwenherz (Aaron Arens) und Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig) in den Fall ein. Fast die ganze Zeit wird getrennt ermittelt – alle Beteiligten befinden sich dabei schnell in einem Katz-und-Maus-Spiel mit dem Täter wieder. Erst als Grandjean durch ihren Alleingang in Gefahr gerät, ist das Team wieder vereint.

Der „Tatort: Fährmann“ von Regisseur Michael Schaerer ist ein spannender Psychothriller mit einem Hauch Kapitalismuskritik.

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Isabelle Grandjean – Anna Pieri Zuercher

Tessa Ott – Carol Schuler

Anita Wegenast – Rachel Braunschweig

Noah Löwenherz – Aaron Arens

Charlie Locher – Peter Jecklin

Milan Mandic – Igor Kovac

Marek Kowalski – Lucas Gregorowicz

Fährmann – Marco Calamandrei

Heinz Hubacher – Peter Portmann

Chantal Tournier – Dominique Bourquin

Mara Mandic – Josephine Jacob

Thomas Burkhalter – Miro Caltagiron

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

Tatort: Fährmann: Sonntag, 22. Dezember, 20.15 Uhr, ARD