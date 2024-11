„Lass sie gehen“, der neue „Tatort“ aus Stuttgart, führt in die erdrückende Enge eines Dorfs in der schwäbischen Provinz. Abweichler und Fremde sind hier nicht gern gesehen.

Davon träumen rechtsgesinnte Kreise vermutlich: von einer Dorfgemeinschaft, die zusammenhält, gemeinsam betet, säuft, jagt. Als die Wirtstochter ermordet wird, sind sich die Bewohner von Waldingen einig: Der Verdächtige muss büßen - zumal seine Familie einst aus der Fremde kam.

Die Handlung des heutigen Tatort

„Lass sie gehen“, der neue „Tatort“ aus Stuttgart, fährt in die tiefste schwäbische Provinz, in der die Welt noch in Ordnung scheint: Man kennt sich und ist füreinander da. Deshalb ist für alle unverständlich, dass Hanna ausgebrochen ist, um in Stuttgart ihr Glück zu suchen. „Sie hat hier doch alles gehabt“, sagt ihr Exverlobter (Sebastian Fritz), der alles getan, um sie zurück zu gewinnen. Und nun wurde sie erwürgt.

Die Szenerie wirkt trostlos – doch während Kommissar Bootz (Felix Klare) in Stuttgart versucht, mehr über das Opfer zu erfahren, blüht sein Kollege Lannert (Richy Müller) auf dem Land auf, lässt sich im Gasthaus die deftigen Speisen schmecken und radelt zu den Ermittlungen. Doch die Idylle trügt: Die Mutter (Julika Jenkins) hatte kein Verständnis für den Freiheitsdrang der Tochter. Der Vater (Moritz Führmann) hat vergeblich zu vermitteln versucht, letztlich kann auch er sich der dörflichen Enge nicht entziehen. Man macht mit – oder gehört nicht dazu.

Der Autor und Regisseur Andreas Kleinert hat sehr sorgfältig inszeniert. Jeder Blick, jede Geste wirkt bedacht. Wenn der Vater die Tote identifiziert und die Kamera eisern auf Mund und Augen des armen Mannes hält, ist das schmerzhaft präzise. Und auch wenn einige Dorfbewohner verdächtigt werden, lässt „Lass sie gehen“ alles offen und bleibt bis zum Schluss sehr sehenswert.

Der Trailer zu „Lass sie gehen“

Die Schauspieler des heutigen Tatort

Thorsten Lannert (Richy Müller)

Sebastian Bootz (Felix Klare)

Dr. Daniel Vogt (Jürgen Hartmann)

Hannes Riedle (Moritz Führmann)

Luise Riedle (Julika Jenkins)

Emma Riedle (Irene Böhm)

Marek Gorsky (Timocin Ziegler)

Jögi Sütterle (Michael Sideris)

Martin Gmähle (Sebastian Fritz)

Hannah Riedle (Mia Rainprechter)

Laila (Muriel Leinauer)

Pia Ertl (Hannah Elischer)

Pfarrer Schmiedle (Christoph Glaubacker)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD