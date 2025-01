Vielschichtig, düster, spannungsgeladen: Der neue Tatort „Das Ende der Nacht“ überrascht mit einer Reihe von Wendungen. Für die Saarbrücker Mannschaft fängt alles ungewohnt klassisch an.

Die Handlung des heutigen Tatort

Eine Explosion zerreißt die morgendliche Stille über Saarbrücken: Ein Geldtransporter wird überfallen. Das Saarbrücker Team Adam Schürk (Daniel Sträßer), Leo Hölzer (Vladimir Burlakov), Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) ermittelt in einem Fall, der sie auf die Spuren eines deutsch-französischen Verbrecherclans bringt. Dabei werden sie zu Grenzgängern: Sie ermitteln nicht nur in ihrer Stadt, sondern kommen auch nach Frankreich. Ein Trumpf, den die Saarbrücker Tatort-Schaffenden seit jeher gerne ausspielen – und der eine neue Farbe in die graue Welt der vom Privatleben geplagten Crew bringt.

Lesen Sie auch

Die Tochter des Clans ist ein wichtiger Kontakt für die Ermittelnden, hat aber seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern. Sowohl sie als auch die vier Kommissarinnen und Kommissare werden von der Vergangenheit des Verbrecherpaares eingeholt. „Wenn sie sie irgendwann finden, können Sie ihnen dann sagen, dass ich es nie verstehen werde?“ sagt die Tochter noch, die im Imbiss „Saar Gourmet“ (drei Scheiben Fleischwurst auf weißem Brötchen) arbeitet. Da aber Blut dicker als Wasser ist, wird sie im Laufe der Zeit doch noch zur Kollaborateurin und taucht mit ein in die Unterwelt.

All das endet in einem enorm gefährlichen Endspiel. Pia Heinrich gerät als Geisel in die Fänge der Verbrecherfamilie, und eine weitere Explosion hinterlässt uns mit dem wohl quälendsten Cliffhanger in sechs Jahren mit dem neuen Saarbrücker Tatort-Team – umso schlimmer, dass das zusammengewachsene Team nur einmal im Jahr zu sehen ist.

Tatort: Das Ende der Nacht, Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Leo Hölzer (Vladimir Burlakov)

Adam Schürk (Daniel Sträßer)

Pia Heinrich Ines (Marie Westernströer)

Esther Baumann (Brigitte Urhausen)

Dr. Henny Wenzel (Anna Böttcher)

Heide Schürk (Gabriela Krestan)

Carla Radek (Lena Urzendowsky)

Béatrice Radek (Sabine Timoteo)

Moritz Leimer (Michaelangelo Fortuzzi)

Merlin Bravard (Daniel Séjourné)

Noémie Legrand (Sandy Lewis Godefroy)

Aytaç Çelik (Mücahit Altun)

Ralf Hochstädter (Jean-Luc Bubert)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD