„Tatort“-Vorschau aus Saarbrücken: Das Böse ist im Wald und überall

Hier möchte man wirklich nicht zu Hause sein: Hohenweiler liegt direkt an der deutsch-französischen Grenze, aber Multikulti ist hier ganz sicher nicht erfunden worden. Das Dorf ist tief gespalten: hier die deutschsprachigen katholischen Saarländer, dort die französischen evangelischen Hugenotten; Neid, Missgunst und böse Blicke untereinander auf Schritt und Tritt. Am tiefsten verläuft der Graben zwischen den zwei Familien Feidt und Louis. Und als dann auch noch Emil Feidt eines Tages tot am Waldrand liegt und die Mordkommission aus Saarbrücken herbeieilen muss, macht das die Lage auch nicht leichter.

Die Handlung des heutigen Tatort Der Saarländische Rundfunk leistet sich ja mit gleich vier Kommissaren keine ganz kleine Besetzung, aber seit dem Start des Teams im Frühjahr 2020 sind einem die zwei Herren und Damen recht nahe gekommen, bringen sie doch alle komplexe Vorgeschichten in ihre Rollen mit; da ist keine und keiner innerlich so ganz stubenrein gestrickt. Das gilt auch, wie wir nun im siebten Fall namens „Das Böse in dir“ erfahren, für Hauptkommissarin Esther Baumann (Brigitte Urhausen), die gar nicht gern gemeinsam mit Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) an die Grenze fährt, sondern lieber mit der Kollegin Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) im Büro geblieben wäre. In Hohenweiler ist Baumann nämlich aufgewachsen; es hat schon seinen Grund, warum sie 30 Jahre lang dort nicht mehr war. Und dieser Grund spiegelt sich auf komplexe Art im aktuellen Mordfall.

Um es kurz zu machen: Dieser „Tatort“ ist fantastisch (Regie: Luzie Loose). So dicht, so interessant, so verwickelt, so gut und spannend inszeniert hat man den Sonntagskrimi schon lang nicht mehr erlebt. Alle Figuren sind derart vorzüglich besetzt und gespielt, dass man zum Schluss über die üblichen falsch gelegten Fahndungsfährten nicht böse sein kann, weil die Psychologie hier schwerer wiegt als die Logik. Ach ja, und nach dem wirklich packenden Showdown sollte der Zuschauer keineswegs übereilt die häuslichen Waschräume aufsuchen. Erst ganz zum Schluss wird nämlich klar, wie verwickelt dieser Fall wirklich ist, wie weit die Spur des Bösen zurück reicht. Und wer sich schon einmal in Hohenweiler „Forever“ schwor.

Der Trailer zu „Das Böse in dir“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Leo Hölzer (Vladimir Burlakov)

Adam Schürk (Daniel Sträßer)

Esther Baumann (Brigitte Urhausen)

Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer)

Katja Scherf (Franziska Wulf)

Clemens Scherf (Fabian Stumm)

Claudia Louis (Carolin Wege)

Sven Louis (Robert Nickisch)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ardmediathek.de/tatort

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD