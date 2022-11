19 Professor Boerne (Jan Josef Liefers, links) und Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) sind zurück. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Zuletzt viel gescholten, nun mit Amore und Mafiaboss zurück: „Ein Freund, ein guter Freund“, der 42. „Tatort“ aus Münster überzeugt dank Dreiecksbeziehung um Boerne und unerwarteter Wendung.















Link kopiert

Eine Uraufführung ist es nicht. Zum Jubiläumsjahr des Münsteraner „Tatorts“ lief „Ein Freund, ein guter Freund“ bereits im Sommer im Preußenstadion, dem Heim der Fußballmannschaft Preußen Münster. Wie passend, spielt doch Preußen Münster seit einigen Saisons nur noch in der Regionalliga. Abgestiegen ist zuletzt auch der „Tatort“ aus Münster in der Gunst der Kritiker. Egal, die Fans lieben ihn: Innerhalb von Minuten sollen im Sommer die Premierentickets ausverkauft gewesen sein. Wird die Loyalität aber auch belohnt?

Die Handlung des „Tatorts“

Für Boerne beginnt der „Tatort“ mit einem Ende: Sein Kindheitsfreund Friedhelm Fabian und dessen Ehefrau – nebenbei auch Boernes Jugendliebe – wollen auswandern. Während sie Abschied feiern, droht einige Kilometer weiter Mafiaboss Nino Agostini seinem Anwalt. Der hat vor Gericht versagt, nun wandert ein Protegé Agostinis in den Knast. Am nächsten Morgen ist der Anwalt tot. Wie gerne würde Thiel Agostini für den Mord drankriegen! Doch der laviert sich im Stil des unantastbaren Mafiabosses aus jeder Ermittlung geschickt heraus. Boerne laviert ganz anders: Friedhelm Fabian wurde entführt, was Boerne nicht sehr souverän vor Thiel zu verbergen versucht. Und natürlich hängt alles miteinander zusammen: Auch Fabian ist Anwalt und kennt den Toten.

Der 42. Fall des Ermittlerduos aus Münster beweist: Sie können es einfach. Viele Verdächtige halten die Spannung hoch. Selbst die Logik leidet bei der Auflösung, wieder einmal made by Thiels Bauchgefühl, nur zu einem verschmerzbaren Grad. Groß dagegen der Schmerz bei Boerne: Ungewohnt verwundbar spielt ihn Jan Josef Liefers – und verhindert, dass die Folge ins Alberne kippt. Preußen Münster ist in seiner Klasse übrigens aktuell Tabellenführer. Wie passend.

Der Trailer zu „Ein Freund, ein guter Freund“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

► Axel Prahl (Frank Thiel)

► Jan Josef Liefers (Professor Boerne)

► Jan Georg Schütte (Friedhelm Fabian)

► Proschat Madani (Veronika Fabian)

► Claudio Caiolo (Nino Agostini)

► ChrisTine Urspruch (Silke Haller)

► Mechthild Großmann (Wilhelmine Klemm)

► Hendrik Heutmann (Erik Nowak)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek