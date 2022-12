Oh, Du kultige! Oh, Du kitschige!

Spielen Banker in ihrer Freizeit Monopoly? Mit dieser Frage versucht der Tatortkommissar Ivo Batic (Miroslav Nemec) seinen Assistenten Kalli (Ferdinand Hofer) umzustimmen: Warum sollte er, der in Ehren ergraute und fleißigste Tatortermittler im Duo mit Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl), beim Weihnachtsessen einen fiktiven Mord ermitteln? Und dann tun sie es doch, Kalli sei Dank, der die Weihnachtsfeier zum Krimidinner gemacht hat.

Kitsch, Kitsch, Hurra, heißt es da auf dem Anwesen Beckford Hall, die zu klärende Tat spielt an Heiligabend 1922 im Mutterland der Krimis in jenen Jahren, Großbritannien. „Hier sieht es aus wie bei Rosamunde Pilcher“, sagt Batic, der nun zu Constable Ivor Partridge wird. „Kenn ich nicht“, entgegnet Chief Inspector Francis Lightmyer. Sie müssen den Mord am Butler aufklären. Spoiler: Der Gärtner ist nicht mit von der Partie.

Der Film ist nicht der fesselndste aller „Tatort“-Folgen. Es ist jedoch ein herrlicher Spaß, den man am Weihnachtsabend im Kreise der Familie genießen kann. Immer mehr verschmelzen die griesgrämig zum Weihnachtsessen – pardon: Dinner – angereisten Herren Batic und Leitmayr mit den Figuren Partridge und Lightmyer. Ein Kostümfest, das eher leicht, in Teilen gewollt oder geworden parodistisch daherkommt. Das Drehbuch ist die „Tatort“-Premiere von Robert Löhr, der die Meriten für die Idee mit dem Dinner seinen Töchtern zuschreibt.

Einziger Wermutstropfen und für Fans des Münchner Duos keine gute Nachricht ist der Grund ihres Zoffs, der zur Sprache kommt. Batic nimmt das A-Wort in den Mund. Er denkt übers Aufhören nach. . .

Tatort: Mord unter Misteln. Montag, 20.15 Uhr, ARD

