12 Lenas (Ulrike Folkerts, li.) Tante (Ursula Werner, Mitte) ist auf Besuch. Stern (Lisa Bitter) ermittelt gegen die alte Dame. Foto: SWR/Benoît Linder

Von wegen netter Familienbesuch: In „Lenas Tante“, dem neuen „Tatort“ aus Ludwigshafen, macht Frau Odenthal senior Wirbel. Was taugt der Krimi?















Link kopiert

Es ist an sich schon keine Situation, die man sich gern vorstellt: Da wird ein Sarg ins lodernde Feuer geschoben. Doch es kommt noch schlimmer. Denn dieser alte Herr, dessen Leiche hier verbrannt werden soll, schiebt plötzlich eine Hand aus dem Sarg. Er war offenbar noch am Leben – mit seinen 96 Jahren. Keine angenehme Situation für die Bestatter und auch nicht für den Arzt, der den Tod dokumentiert hatte. Die Kommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter) erliegt dennoch seinem Charme und Humor – und so sind auch in diesem neuen „Tatort“ aus Ludwigshafen wieder Dienstliches und Privates eng verflochten.

Die Handlung des heutigen Tatort

Mit der Folge „ Lenas Tante“ melden sich die beiden Ermittlerinnen aus der Pfalz zurück. Die Tante von Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) kommt zu Besuch. Doch sie ist keine liebenswerte alte Dame, sondern eine kühle wie kämpferische Person. Frau Dr. Niki Odenthal, die von Ursula Werner gespielt wird, war einst Staatsanwältin und mischt sich hemmungslos in den Fall ihrer Nichte ein. Aber was hatte sie in dem Altersheim zu suchen, in dem der ermordete Senior lebte?

Der Regisseur Tom Lass hat einen unaufgeregten und sehenswerten Krimi inszeniert, in dem es viel um Vertrauen geht und auch um unliebsame Altlasten aus der Vergangenheit. Lena Odenthal verdankt ihrer Tante, die sie aufzog, viel, aber wie verhalten, wenn sie in den Mord verstrickt sein sollte? Ursula Werner verkörpert als Staatsanwältin a. D. eine Frauenfigur, die selten im deutschen Fernsehen ist. Sie ist sehr selbstbewusst, entschieden und weiß, wie sie ihr Gegenüber mit perfektem Pokerface ins Schlingern bringt. Allein das beschert diesem Krimi überraschende Momente.

Der Trailer zu „Lenas Tante“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Lena Odenthal(Ulrike Folkerts)

Johanna Stern (Lisa Bitter)

Niki Odenthal (Ursula Werner)

Herr Wolter (Dieter Schaad)

Herr Kahane (Rüdiger Vogler)

Simona Ferizaj (Maja Zeco)

Heimleiterin Busse (Cristin König)

Markus Gruner (Niklas Kohrt)

Dr. Hanno Roters (Johannes Dullin)

Edith Keller (Annalena Schmidt)

Peter Becker (Peter Espeloer)

Dr. Hakan Özcan (Kailas Mahadevan)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD