16 Schluss mit den Streitereien: Der Sozialarbeiter Anton Leu (Ludwig Trepte) versucht, die wütenden Kinder zu beruhigen. Foto: SWR/Christian Koch

In „Marlon“, dem neuen „Tatort“ aus Ludwigshafen, fühlt sich Lena Odenthal an ihre eigene Kindheit erinnert. Sie war auch so schwierig wie der Neunjährige, der nun tot ist.















Der Fall geht den Ermittlerinnen an die Nieren: In „Marlon“ müssen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) den Mörder eines Neunjährigen finden, der als Problemfall galt.

Man ahnt es: Dieser aufsässige und auch aggressiv Junge kann seine Mitmenschen zum Wahnsinn treiben. An der Schule hat er gestört und Strafen und Verbote kassiert. Sogar vom Schulfest wurde Marlon ausgeschlossen. Er ist trotzdem gekommen, aus dem Feiern aber wurde nichts. Plötzlich liegt der Neunjährige im Treppenhaus auf dem Boden – und die Ermittler merken schnell, dass das kein Unfall gewesen sein kann.

Die Handlung des heutigen „Tatorts“

Wie geht man mit Kindern und Jugendlichen um, die sich nicht anpassen und Eltern, Lehrer, Erwachsene so reizen, dass diese mitunter die Kontrolle verlieren? Kein schöner Einsatz für Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter), die an einer Schule ermitteln müssen, die weder als Brennpunktschule bekannt ist noch Kinder aus „schwierigen Verhältnissen“ unterrichtet. Marlon aber war ein „Problemfall“, das zumindest meinen einige Eltern und hätten den Jungen gern von der Schule verwiesen. Aber bringt man ein Kind deshalb um?

„Marlon“ macht die Not deutlich, in der alle Beteiligten stecken: Eltern, Lehrer und der Sozialarbeiter (Ludwig Trepte), der immer auf der Seite der Schüler steht – „es ist wichtig, dass man Kindern zuhört“. Kinder sind besonders verletzlich, daher kann einem dieser „Tatort“ an die Nieren gehen, so, wie auch die Ermittlerinnen betroffen reagieren. Stern hat selbst Kinder, Odenthal fühlt sich an ihre eigene schwierige Kindheit erinnert. Dass sie hier als die wahren Kinderversteherinnen stilisiert werden, mag etwas übertrieben sein, aber macht doch die psychischen Abgründe aller Akteure umso deutlicher in einem Krimi, der auch ohne Action und Ballerei fesselt.

Der Trailer zu „Marlon“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

► Lena Odenthal (Ulrike Folkerts)

► Johanna Stern (Lisa Bitter)

► Sozialarbeiter Anton Leu (Ludwig Trepte)

► Opfer Marlon Janson (Lucas Herzog)

► Mitschülerin Madita Ritter (Hanna Lazarakopoulos)

► Freund Pit Stanovic (Finn Lehmann)

► Mutter Gesa Janson (Julischka Eichel)

► Steffen Janson (Markus Lerch)

► Oliver Ritter (Urs Jucker)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD