10 Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) beginnt ihre Ermittlungen bei der Bundeswehr. Hauptfeldwebel Böwe (Marco Reimers) nimmt sie in Empfang. Foto: SWR/Benoît Linder

Sind Männer Schweine? Der Bundeswehr-Hauptmann, der verdächtigt wird, eine junge Mutter brutal ermordet zu haben, versucht nicht mal, seinen Frauenhass zu verstecken.















Das Auto kann zur Falle werden. Ein Schlag auf die Scheibe – und für die junge Investmentbankerin gibt es kein Entkommen. Als die Polizei am nächsten Morgen ihre Leiche ins Visier nimmt, ist der Körper vollständig verkohlt. Sie muss jämmerlich zu Tode gekommen sein – fast wie bei einer Hexenverbrennung.

Die Handlung des heutigen „Tatort“

In dem Film „Das Verhör“, dem neuen „Tatort“ aus Ludwigshafen, steht für die Ermittlerin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) sehr schnell fest: Hauptmann Kessler (Götz Otto) war der Täter. Das Reifenprofil seines Wagens führt zu ihm. Aber war er es deshalb auch? Der Soldat ist nicht auf den Mund gefallen und bietet der gereizten Kommissarin souverän und selbstgefällig Paroli.

Der Titel hält, was er verspricht. Der Krimi findet fast ausschließlich in den Räumen der Polizei statt, die allerdings kein gutes Bild abgibt in diesem Fall. Jedes Detail erzählt vom Kampf der Geschlechter: Kommissarin Stern (Lisa Bitter) lässt sich von der plumpen Anmache Kesslers genauso verunsichern wie die Sekretärin Edith Keller (Annalena Schmidt), die einen schwerwiegenden Fehler macht, so dass der Oberstaatsanwalt (Max Tidof) nur fassungslos dabei steht und den verdächtigen Kessler ziehen lassen will. Denn der Ex-Mann des Opfers hätte immerhin ein Motiv: Nach dem Tod der Mutter bekommt er nun das Sorgerecht für den Sohn.

So erzählt „Das Verhör“ auf verschiedenen Ebenen vom Mit- und Gegeneinander der Geschlechter in einer neuen Welt, in der erfolgreiche Frauen auf Führungsposten Macht ausüben können – und Männer mitunter schlechte Verlierer sind.

Tatort: Das Verhör. Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Ulrike Folkerts (Lena Odenthal)

Lisa Bitter (Johanna Stern)

Götz Otto (Hauptmann Kessler)

Katrin Röver (Oberstleutnant Angelika Limbach)

Jonathan Müller (Patrick Werfel)

Emre Aksizoglu (Anwalt Baki Kaya)

Max Tidof (Oberstaatsanwalt Marquardt)

Annalena Schmidt (Edith Keller)

Peter Espeloer (Peter Becker)

Christine Wilhelmi (Astrid Deckert)

Marco Reimers (Hauptfeldwebel Böwe)

Lisa Wildmann (Antje Lukas)

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 4. September, 20.15 Uhr, ARD