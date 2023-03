Leben an der Abbruchkante

6 Die Kölner „Tatort“-Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär, li.) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) ermitteln an der „Abbruchkante“ des Tagebaus. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

In der sehenswerten neuen „Tatort“-Episode ermitteln die Kölner Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk auf dem Land. Zwischen Tagebau, Zerfall und Vergessen.









Dieses Mal müssen die Ermittler Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ihr geliebtes Köln verlassen. Raus aufs Land. Dorthin, wo Dörfer, Familien und Geschichte für den Tagebau abgewickelt werden.

Die Handlung des heutigen Tatort

Eigentlich hatten sich die Anwohner der Ortschaft Bützenich damit abgefunden, dass ihr Dorf dem Tagebau weichen muss. Die Grundstücke sind größtenteils verkauft, und die meisten Leute wohnen bereits im sterilen „neuen Dorf“, das derart neu ist, dass die Straßen nicht mal in die Landkarten der Navisysteme eingespeist wurden. Doch nun darf das „alte Dorf“ doch bleiben. Nur einen ambitionierten Steinwurf von der „Abbruchkante“, so auch der Titel der neuen „Tatort“-Episode, entfernt.

Während sich einige Dorfbewohner die alte Gemeinschaft zurückwünschen, bevor „der Konzern“ alles zerschlagen hat, ist klar: Das wird nichts mehr. Zu viel ist vorgefallen. Und nun liegt auch noch der Dorfarzt Dr. Christian Frantzen erschossen in seinem früheren Haus im größtenteils verlassenen „alten Dorf“. Drei Schüsse: einen ins Knie, einen durch das Smartphone und einen in den Kopf. Es stellt sich heraus: Der Doktor war alles andere als beliebt im Dorf. Während es Kollege Schenk nach Feierabend gen Köln zieht, quartiert sich Kollege Ballauf im letzten Wirtshaus des Dorfs bei Karin Bongartz (Barbara Nüsse) ein. Die behutsame Arbeit von Regisseur Torsten C. Fischer und dem mit einem Grimme-Preis ausgezeichneten Autorenduo Eva und Volker A. Zahn macht „Abbruchkante“ zu einem einem atmosphärischer Brocken. Ein Berg aus Schicksalen, Zerfall, Abgründen und, ja, Liebe.

Tatort: Abbruchkante: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt)

Freddy Schenk (Dietmar Bär)

Norbert Jütte (Roland Riebeling)

Natalie Förster (Tinka Fürst)

Dr. Roth (Joe Bausch)

Lydia Rosenberg (Juliane Köhler)

Karin Bongartz (Barbara Nüsse)

Betje Franzen (Lou Strenger)

Dr. Christian Franzen (Leopold von Verschuer)

Peter Schnitzler (Peter Franke)

Inge Schnitzler (Uta-Maria Schütze)

Yannik Schnitzler (Leonard Kunz)

Konrad Baumann (Jörn Hentschel)

Martina Baumann (Daniela Wutte)

Ömer Ates (Ferhat Kaleli)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD