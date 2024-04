Die ganze Nacht mit Freunden und der neuen Freundin Nicola Koch (Jenny Schily) gefeiert und dann bis in den späten Mittag geschlafen – nur widerwillig begibt sich der liebestrunkene Kölner Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) zum Spätdienst bei der Kripo. Und besser wird’s auch nicht mehr werden am Abend.

Die Handlung des heutigen „Tatorts“

Ab vom Schuss, unter einer Brücke am Rhein, liegt ein Toter. Peer Schwarz heißt das Opfer, und der Mann wurde überfahren. Wie sich schnell herausstellt: vorsätzlich. Doch in der Wohnung des Opfers wundern sich die Kölner Ermittler. Offiziell war Peer Schwarz ein arbeitsloser Journalist, die Wohnung jedoch strotz nur so vor Luxus. Und flugs stoßen die Kommissare auf bündelweise Bargeld und Indizien, dass Schwarz Kölner Lokalprominente mit pikanten Details aus deren Vergangenheit erpresste. Nachweislich erfolgreich.

Lesen Sie auch

Eine Spur führt Ballauf und Freddy Schenk (Dietmar Bär) durch ein scheinbar harmloses altes Foto zu Mariella Rosanelli (Leslie Malton). Die war einst als Schlagerkönigin bekannt und hatte einen großen Hit: „Der Mann, bei dem sich’s lohnt“. Heute singt sie nur noch auf Charity-Veranstaltungen, um Geld für das von ihr geführte Jugendzentrum „Kids4Care“ zu sammeln. Die Frau ist gut vernetzt in der Kölner Society und geht in ihrer Arbeit mit Jugendlichen von ganzem Herzen auf. Wurde auch sie erpresst? Je weiter die Kripo ermittelt, desto tiefer wird Kommissar Ballauf selbst in den Fall gezogen. Wolfgang Stach (Buch) und Torsten C. Fischer (Regie) ist mit „Diesmal ist es anders“ ein atmosphärisch dichtes Stück gelungen, in dem alles ein bisschen anders als gedacht ist.

Tatort: Diesmal ist es anders. Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Titel des Tatorts“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt)

Freddy Schenk (Dietmar Bär)

Norbert Jütte (Roland Riebeling)

Dr. Roth (Joe Bausch)

Natalie Förster (Tinka Fürst)

Lydia Rosenberg (Juliane Köhler)

Nicola Koch (Jenny Schily)

Mariella Rosanelli (Leslie Malton)

Larissa Krüger (Katja Hutko)

Sandra Jürgens (Brigitte Zeh)

Svenja Peter (Annina Hellenthal)

Hans Hallerbach (Reiner Schöne)

Yusuf Özil (Olcayto Uslu)

Marc Rosenboom (Benjamin Höppner)

Christian Schröder (Robert Nickisch)

Philipp Pohl (Sebastian Kolb)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD