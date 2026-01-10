„Tatort“-Vorschau aus Köln: Blutbad an der Kölner Oper

Die Kölner Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk ermitteln an der Oper – und der Täter hat große Freude an blutigen Inszenierungen. Wie spannend ist das?

Auch das noch! Kurz vor der Opern-Premiere von Haydns „Die Schöpfung“ wird Elli Zander, verdiente Mitarbeiterin der Requisite, tot hinter den Kulissen aufgefunden. Was die Geschichte noch verwegener macht: Sie trägt ein Kleid aus dem Kostümfundus der Oper, und ihre Leiche wurde wie für eine Inszenierung drapiert. „Das ist doch kein Ort, um eine Leiche zu verstecken“, sagt Kommissar Ballauf. Kollege Schenk ist auch der Meinung, es handle sich um „eine öffentliche Aufbahrung mit Grabbeilagen“. Wie eine Überprüfung offenbart: Es fehlt nicht nur ein Kleid, sondern auch eine Schusswaffe aus dem Fundus der Oper.

Und dann kommen die Ergebnisse der Forensik: In diesem Kleid sind zwei Einschusslöcher, in der Leiche nur eines. Anhand der Blutspuren wird klar: in diesem Kleid sind wohl bereits zwei Personen erschossen worden. „Was für eine kranke Scheiße ist das denn?!“, bringt Schenk die Lage auf den Punkt. Und dann geschieht ein zweiter Mord, ebenfalls bestens ausgeleuchtet.

Ballauf kann so gar nix anfangen mit Opern

Gemeinsam mit der „Hausmeisterin“ Eva Krüger, gespielt von der Stuttgarterin Katja Bürkle, begeben sich Ballauf und Schenk in die entrückte Welt der Opernmitarbeiter und feuilletonistischer Schöngeister. Schenk, ein Opernfreund, unterscheidet sich da etwas von seinem Kollegen Ballauf, dem etwaige Doppeldeutigkeiten komplett abgehen.

„Die Schöpfung“ ist bereits der 94. Fall des Kölner „Tatort“-Doppels Ballauf und Schenk. Die Realität wiederum holte das Drehteam ein: Ursprünglich sollte in der neuen beziehungsweise sanierten Kölner Oper gedreht werden. Da sie aber nicht rechtzeitig fertig wurde, musste auch der „Tatort“ in die Interims-Spielstätte.

„Tatort“ ,Sonntag, 11.1., 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Die Schöpfung“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt)

Freddy Schenk (Dietmar Bär)

Norbert Jütte (Roland Riebeling)

Natalie Förster (Tinka Fürst)

Dr. Roth (Joe Bausch)

Eva Krüger (Katja Bürkle)

Valerie Schmitt (Hannah Schiller)

Darius Henning (Stephan Grossmann)

Jenny Ibsen (Mareile Blendl)

Paula Reinhard (Dagmar Operskalski)

Britt Maier (Bettina Engelhardt)

Elli Zander (Ines Lutz)

Wilhelm „Willi“ Köpke (Aljoscha Stadelmann)

David Deycks (Marcel Jacqueline Gisdol)

Anita Deycks (Judith Engel)

Ralf Schröder (Jens Kipper)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD