„Tatort“-Vorschau aus Kiel: Verbaute Zukunft am sterbenden Meer

11 Drei junge Menschen sind tot – die Stimmung Borowskis (Axel Milberg) ist entsprechend bedrückt. Foto: NDR/Thorsten Jander

Mehrere vom Meer angespülte Leichen stellen die „Tatort“-Ermittler in der Folge „Borowski und das ewige Meer“ vor Rätsel. Wer hat Schuld am Tod der Klimaaktivisten?











Herbststimmung auch an der Küste, sehr poetisch beginnt der neue Fall der Kommissare Borowski (Axel Milberg) und Sahin (Almila Bagriacik). Das hat nicht nur mit dem Gedicht zu tun, das eine der beiden angespülten Frauenleichen als Tattoo auf dem Rücken trägt. Hypnotisierend ist die Stimme, die aus dem Off die ersten Verse von Gabriela Mistrals düsterem Poem „Der Tod des Meeres“ liest, während die Kamera die angenagte Steilküste, auf der See lastende Wolken und in ihr schwebende Körper abtastet.