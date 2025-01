„Tatort“-Vorschau aus Kiel: Sechs Sexpartner und ein Todesfall

12 Deutschland morgens um halbzehn: Die Kommissare Borowski und Sahin (Axel Milberg und Almila Bagriacik) landen bei ihren Ermittlungen auf einem sexpositiven Parkplatz – und in einer fremden Welt. Foto: NDR/Thorsten Jander

In der Folge „Borowski und das hungrige Herz“ ermitteln der Kieler Kommissar und seine Kollegin Mila Sahin im Umfeld eines sexsüchtigen Mordopfers. Lohnt das Einschalten?











Upps, was ist da in Kiel los? Hat jemand was ins Trinkwasser getan? In einer der ersten Einstellungen von „Borowski und das hungrige Herz“ zeigt Regisseurin Maria Solrun venezianische Masken, die im Wasser schwimmen. Doch statt mit Karneval konfrontiert der Krimi mit einem anderen Treiben. Und das erinnert eher an Shakespeares Komödie „Ein Sommernachtstraum“, in der ein Pflanzensaft die Beteiligten in Liebesraserei versetzt. Sogar Kommissarin Mila Sahin (Almila Bagriacik) landet im Bett des Ex; wegen der Affäre mit dem Kollegen Juri hatte sie einst Berlin gegen Kiel getauscht.