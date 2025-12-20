„Tatort“-Vorschau aus Hamburg: David gegen Goliath – die Weihnachts-Doppelfolge mit Falke

Ein Doppelpack zum Weihnachtsfest: Die beiden Folgen „Ein guter Tag“/„Schwarzer Schnee“ führen Kommissar Thorsten Falke zur extrem gewaltbereiten Drogenmafia in den Niederlanden.
Schon die ersten Minuten lassen ahnen, dass dieser „Tatort“ nichts für Zartbesaitete ist. Ein Mann wird auf einem Campingplatz in den Niederlanden extrem schmerzhaft zusammengeschlagen und offenbar verschleppt. Was Hauptkommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) da noch nicht ahnt: Bei dem Deutschen handelt sich um einen verdeckten Ermittler, der der sogenannten Mocro-Mafia auf der Spur ist. Die betreibt in den Niederlanden Drogenhandel im ganz großen Stil.