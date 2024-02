Tatort-Vorschau aus Göttingen: Der letzte Fall von Lindholm und Schmitz

Amokfahrt oder Unfall? Nachdem ein Transporter in Göttingen in die Menge gefahren ist, ermitteln die Kommissarinnen Lindholm und Schmitz. Der Tatort-„Geisterfahrt“ ist ihr letzter gemeinsamer Fall.

Nach fünf Jahren und sechs Einsätzen ist Schluss: Die einst strafversetzte Hauptkommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) kehrt nach Hannover zum LKA zurück. In der Folge „Geisterfahrt“ ermitteln Lindholm und ihre Kollegin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) somit zum letzten Mal gemeinsam in Göttingen.

Die Handlung

Zum Abschluss bekommen es die beiden mit der Paketdienstbranche zu tun, hier DDP genannt – ein boomender Wirtschaftszweig, der allerdings kein sonderlich gutes Image hat. Als ein DDP-Fahrer eines Abends in der Göttinger Altstadt mit seinem Transporter in eine Menschenmenge rast, stellt sich die Frage: Unfall oder Anschlag? Dieser Handlungsstrang gerät im Verlauf des Tatorts allerdings immer wieder aus dem Fokus. Das Beziehungsgeflecht zwischen Kriminalrat Gerd Liebig (Luc Feit) und seiner Frau, der Ärztin Tereza Liebig (Bibiana Beglau), rückt derweil in den Vordergrund.

Gerade haben sie im Präsidium Liebigs 60. gefeiert – wo sich die beiden als perfektes Paar präsentieren. Doch sind sie wirklich so glücklich, wie es scheint? Und was für krumme Geschäfte laufen beim Paketdienst? Zudem gibt’s – wie so oft in Krimis – Druck von oben. Eigentlich sollten Lindholm und Schmitz die Finger von dem Fall lassen. DDP ist schließlich der größte Arbeitgeber in der Region. Und so ist „Geisterfahrt“ zwar recht solide, aber auch konventionell samt äußerst konstruierter Zufälle. Auch, dass beide Kommissarinnen eigentlich Einzelgängerinnen sind, sich nicht sonderlich mögen und nicht nur beruflich konkurrieren, hat man nun oft genug gesehen. Allzu viele Tränen werden dem spröden Duo daher vermutlich nicht nachgeweint.

Der Trailer zu „Geisterfahrt“

Die Schauspieler dieses Tatorts

Maria Furtwängler (Hauptkommissarin Charlotte Lindholm)

Florence Kasumba (Hauptkommissarin Anaïs Schmitz)

Luc Feit (Kriminalrat Gerd Liebig)

Bibiana Beglau (Tereza Liebig)

Wiebke Puls (Polizeipräsidentin Wiebke Kreuzer)

Daniel Donskoy (Gerichtsmediziner Nick Schmitz)

Jonas Minthe (Polizist Leon Ciaballa)

Christoph Letkowski (Mischa Reichelt)

Lea Willkowsky (Jutta Reichelt)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD