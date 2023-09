In „Erbarmen. Zu spät“, dem Tatort aus Frankfurt, suchen Brix und Janneke die Leiche eines Kollegen – und stoßen dabei auf eine neofaschistische Gruppe in den eigenen Reihen.

Die Kommissare tappen im Dunkeln. Das ist keine Floskel, sondern wörtlich zu verstehen. Denn der Frankfurter „Tatort: Erbarmen. Zu spät“ spielt in einer einzigen Nacht. Das Ermittlerduo Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) hat dieses Mal einige Kollegen zur Seite gestellt bekommen – wobei nicht klar ist, wer auf ihrer Seite steht.

Die Handlung des heutigen „Tatort“

Anton Schilling (Niels Bormann) will den Mord an dem Streifenpolizisten Simon Laby (Sebastian Klein) beobachtet haben und soll Brix und seine Kollegen zu der Stelle irgendwo in der Wetterau führen, an der Laby angeblich vergraben wurde. Die Suche gestaltet sich schwierig. Der Zeuge ist betrunken und verwirrt, es ist dunkel, und die Landschaft aus Feldern und Wald bietet kaum Anhaltspunkte. Außerdem ist Schilling ein polizeibekannter Neonazi, und nicht nur Brix fragt sich, was für ein Spiel dieser spielt. Als in der Waldhütte des gesuchten Polizisten Vorräte, Waffen und ein falsches Polizeiauto gefunden werden, deutet alles auf eine neofaschistische Gruppe hin, in deren Zentrum ein Polizist und früherer Freund von Brix (Godehard Giese) stehen könnte.

Bastian Günther (Buch und Regie) hat einen ungewöhnlichen Krimi geschaffen, in dem wenig passiert und der dennoch spannungsgeladen ist. Die ständige Dunkelheit erzeugt ein Gefühl von Beklemmung, die Dialoge zwischen den suchenden und wartenden Polizisten wirken zermürbend langsam und teilweise bizarr. Gekonnt spielt Günther zwischendurch mit Effekten, die an Horrorfilme erinnern – was die Düsternis verstärkt. Da passt es sogar ins Bild, wenn es plötzlich Blut zu regnen scheint.

Tatort: Erbarmen. Zu spät

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Anna Janneke (Margarita Broich)

Paul Brix (Wolfram Koch)

Radomski (Godehard Giese)

Glasner (Karsten Antonia Mielke)

Franz Decker (Uwe Rohde)

Goosens (Christoph Pütthoff)

Anton Schilling (Niels Bormann)

Jonas Hauck ( Isaak Dentler)

Bachmann (Werner Wölbern)

Simon Laby (Sebastian Klein)

Der „Tatort" in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD