„Tatort“-Vorschau aus Frankfurt: Gibt es ein Happy End für Brix und Janneke?

5 Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) sind beruflich ein gutes Team – vielleicht auch privat? Foto: HR/Degeto/Bettina Mueller

Zwischen den Frankfurter Ermittlern Brix und Janneke knistert es in ihrem letzten „Tatort“-Fall. Bekommen sie zum Abschied ein Happy End?











Link kopiert



Seit 2014 stehen Wolfram Koch und Margarita Broich als Frankfurter „Tatort“-Kommissare Brix und Janneke vor der Kamera – in „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“ ermitteln sie in ihrem 19. und letzten Fall. Zwischen den beiden stimmte einfach die Chemie, da verwundert es nicht, dass sie gemeinsam in die „Tatort“-Rente gehen wollten. Michael Proehl schrieb das Drehbuch zu ihrem ersten und nun zu ihrem letzten Fall – und lässt auch zarte, romantische Töne zwischen den Ermitteln anklingen. Bekommt das Frankfurter Duo zum Abschied ein Happy End?