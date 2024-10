„Tatort“-Vorschau aus Franken: Verletzte Seelen wollen Rache

Eigentlich waren sich alle einig, sogar bei der Polizei: Lenni hat seine Frau nicht umgebracht. Trotzdem sitzt der junge Mann seit drei Jahren im Gefängnis. Als er sich in seiner Zelle erhängt, gerät das Leben seiner Schwestern Maria (Mercedes Müller) und Lisa (Anne Haug) endgültig aus den Fugen. Alles haben sie versucht, um die Unschuld des Bruders zu beweisen – und nun soll er tot sein?

Die Handlung des heutigen Tatort

Es wird viel gestorben in diesem „Tatort“ aus Franken, in dem ganz verschiedene Figuren alte Rechnungen offen haben und dabei schlicht auf Rache setzen. In „Trotzdem“, so der Titel des Krimis, nehmen die Nürnberger Kommissare noch mal den alten Fall auf und ermitteln zum Mord an der jungen Frau, die offenbar „wirklich nichts hat anbrennen lassen“. Also werden ihre diversen Liebhaber erneut verhört – und diese hätten vermutlich alle aus Eifersucht morden können. Wurde also tatsächlich ein Unschuldiger verurteilt, obwohl die Beweislage „beschissen dünn“ war?

„Trotzdem“ ist der letzte „Tatort“ von Dagmar Manzel, die als Kommissarin Paula Ringelhahn nach diesem Einsatz in den Ruhestand geschickt wird. Nicht nur ihr Ausstand, bei dem sie schwermütig „It’s all over now“ für die erstarrte Kollegenschaft singt, gerät tränenreich und recht pathetisch. Das Regieduo Max Färberböck und Danny Rosness setzt auch sonst auf theaterhafte Szenen mit künstlichen Dialogen, erstarrter Mimik und langen Einstellungen. Keiner scheint hier mit dem anderen zu reden. Eheleute, Eltern und Kinder, niemand weiß, was im anderen vor sich geht. Da hilft auch wiederholtes Nachbohren nicht: „Was denkst du? Antworte mir doch!“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel)

Felix Voss (Fabian Hinrichs)

Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid)

Dr. Kaiser (Stefan Merki)

Karl Dellmann (Fritz Karl)

Katja Dellmann (Ursina Lardi)

Lisa Kranz (Mercedes Müller)

Maria Kranz (Anne Haug)

Maik (Florian Karlheim)

Hans Drescher (Gerhard Liebmann)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD