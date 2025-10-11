„Tatort“-Vorschau aus Dresden: Neustart in Dresden

Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) ermitteln nun als Duo: Ein totes Mädchen im See führt die Kripo Dresden in ein Kinder- und Jugendheim.
Man kennt das aus dem Berufsleben: Der Kollege oder die Kollegin kündigt, wird aber nicht ersetzt. Ungefähr so läuft das jetzt für das „Tatort“-Team aus Dresden. Nachdem Karin Gorniak im Februar den Dienst quittierte, ermitteln Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) nun als Duo für die Kripo aus Dresden. Und klar: Die Arbeit wird leider nicht weniger.