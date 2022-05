Wieder Wahnsinn an der Weser

10 Die Bremer Ermittlerinnen Linda Selb (Luise Wolfram, links) und Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) Foto: Radio Bremen/Claudia Konerding

Das Bremer „Tatort“-Team liefert diesmal Leichen im Hochzeitskleid, wehe Finger und ganz viel Eis am Stiel. Aber taugt das auch was?















Link kopiert

Zum dritten Mal setzt Radio Bremen sein neues „Tatort“-Team in Marsch, zum dritten Mal führt der Fall in jene Stadtviertel, wo die ärmeren Menschen dieser Welt leben; zum dritten Mal spielen Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und der aus „Game of Thrones“ als Pferdekrieger beliebte Dar Salim drei sehr unterschiedliche Ermittler, die auf je eigene Art nach Gerechti. . .

Die Handlung des heutigen Tatort

Aber huch! Wo ist denn Dar Salim geblieben? Der Sender war mit den ersten beiden Ausgaben des Trios offenbar so unzufrieden (und das zu Recht), dass der dänische Kollege Mads Andersen diesmal gar nicht mehr auftaucht und Liv Moormann (Bauer) und Linda Selb (Wolfram) ganz allein miteinander klarkommen müssen. Und mit einer Frauenleiche im roten Hochzeitskleid, bei der alles ganz nach Selbstmord aussieht, was Moormann und Selb aber natürlich nicht glauben – die junge Moormann vor allem deswegen nicht, weil das ganze Setting sie an eigene schlimme Kindheitserlebnisse erinnert, und da war wohl auch nicht alles koscher.

Der Zuschauer braucht gute Nerven bei diesem „Tatort“, denn erstens reichern die Bremer ihre bereits bekannten Sozialmilieustudien diesmal durch Schockelemente des Psychohorrorfilms an: Hier kommt mal ein Fingerstumpf ans Tageslicht, dort bekleckert ein verwahrloster Nachbar unermüdlich sein ohnehin schon schmuddeliges Unterhemd mit Teilen seines himbeerroten Wassereises. Zweitens sind die Erinnerungsbilder Moormanns nur schwer vom aktuellen Geschehen zu trennen; da wird man beim Zusehen oft ganz tüdelig. Und drittens schreien die beiden Bremer Ermittlerinnen ziemlich viel hysterisch herum, vor allem dann, wenn sie gerade nicht weiterwissen. Eins ist da gewiss: Dieser „Tatort“ wird polarisieren.

Der Trailer zu „Liebeswut“

Die Schauspieler des heutigen Tatort

► Jasna Fritzi Bauer spielt Kommissarin Liv Moormann.

► Linda Selb spielt BKA-Ermittlerin Luise Wolfram.

► Dar Salim spielt diesmal nicht mit.

► Matthias Matschke spielt den Ehemann der Toten.

► Aljoscha Stadelmann spielt den verrückten Nachbarn.

► Dirk Martens spielt den verrückten Schulhausmeister.

► Thomas Schendel spielt den auf seine Art auch verrückten Vater der Toten.

► Milena Kaltenbach spielt die verrückte Geliebte des Ehemanns der Toten.

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD