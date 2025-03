„Tatort“-Vorschau aus Baden-Baden: Was taugt der neue „Tatort“ aus dem Schwarzwald?

Im Schwarzwald, der sonst eher als schattiger Zufluchtsort bei Hitze gilt, kochen im Tatort „Die große Angst“ die Außentemperaturen ebenso hoch wie die Emotionen. Sowohl bei einem unberechenbaren Paar auf der Flucht, als auch bei dem ermittelnden Duo Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) liegen die Nerven blank – und schließlich auch bei der aufgebrachten Dorfbevölkerung. Statt entspannter Sonntagabend-Tätersuche erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in dem ersten Tatort von Autorin und Regisseurin Christina Ebelt Anspannung pur.

Die Handlung des heutigen Tatort

Stress liegt in der Luft, als die schwangere Nina Kucher (Pina Bergemann) zusammen mit ihrem Mann Sven (Benjamin Lillie) an einem heißen Sommertag in der vollen Seilbahngondel den Berg hinunterfährt. Die Situation eskaliert, als Sven einen Mann bittet, ein Fenster zu öffnen und dieser ihn ignoriert. Als die Gondel unten ankommt, ist der Mann tot und das Paar flüchtet. Was genau geschah, können die Zeugen nur bruchstückhaft wiedergeben. Am Tatort kommen Tobler und Berg an, schwitzend und mit schlechter Laune, weil Berg es seiner Kollegin übel nimmt, dass sie sich als Dezernatsleiterin beworben hat. Die schlechte Stimmung beeinflusst die Zusammenarbeit der beiden, die sich nur darauf einigen können, dass das flüchtende Paar so schnell wie möglich gefunden werden muss. Als dann noch ein Kind verschwindet und die Dorfbevölkerung die Ermittler unter Druck setzt, eskaliert die Situation völlig. Der SWR-Tatort gönnt den Zuschauern keinen Moment der Entspannung und zeichnet ein Bild des aktuellen Zeitgeistes, das nachdenklich stimmt.

Tatort: Die große Angst, ARD, 20.15 Uhr

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Franziska Tobler (Eva Löbau)

Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner)

Nina Kucher (Pina Bergemann)

Sven Kucher (Benjamin Lillie)

Polizistin Steffi (Lucia Schulz)

Dr. Mesut Edem (Sahin Eryilmaz)

Einsatzleiter (Hadi Khanjanpour)

Fahrgast Michael (Michael Mienert)

Fahrgast Peter (Frédéric Vonhof)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD