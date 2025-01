Tatort-Vorschau 2025: Große Abschiede stehen an

Das neue Jahr bringt Abschiede beim Sonntagskrimi mit sich. Bereits angekündigt sind Kiel und Münster. In München läuft der traurige Countdown.

2025 heißt es Abschiednehmen von besonders beliebten Stars der Kultkrimireihe "Tatort" (seit 1970). Traurig für die Fans ist es vor allem deshalb, weil die Ermittlerinnen und Ermittler - und ihre Städte - die einzigen Konstanten in diesem extrem vielschichtigen Format sind. Besonders schwer wird es, wenn Krimistars aufhören, die sich durch große Langlebigkeit und viel Lokalkolorit den Kultstatus erarbeitet haben. Bereits bekannt ist, dass in diesem Jahr mindestens zwei davon aufhören werden.

Tschüss, Borowski!

Axel Milberg (68) löst seit 2003 Kriminalfälle in und um Kiel. Pünktlich zum 20-Jährigen im März 2023 gab der Norddeutsche Rundfunk bekannt, dass der beliebte "Tatort"-Kommissar 2025 letztmals ermitteln wird. Der vorletzte Fall, "Tatort: Borowski und das hungrige Herz", wird am 12. Januar ausgestrahlt. Die letzte Episode "Borowski und das Haupt der Medusa" wurde Anfang 2024 fertiggestellt, hat aber noch keinen konkreten Ausstrahlungstermin.

Milbergs Nachfolge an der Kieler Förde wird Karoline Schuch (43) antreten, die ab 2026 gemeinsam mit Almila Bagriacik (34) ermitteln wird. Bagriacik ist seit 2018 im Borowski-"Tatort" zu sehen. Das rein weibliche Ermittlerinnen-Duo feiert voraussichtlich an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen im Jahr 2026 mit der Doppelfolge "Unter Freunden / Unter Feinden" seinen Einstand.

Zschöö, Frau Staatsanwältin!

Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 64) und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 60) sind seit 2002 die Hauptfiguren im Münster-"Tatort". Das soll auch weiterhin so bleiben. Für das beliebteste Ermittlerduo der Krimireihe ist noch kein Ende in Sicht. Wohl aber für eine der ebenfalls sehr beliebten Nebenfiguren im Münsteraner Ableger. Mitte August 2024 gab der Westdeutsche Rundfunk bekannt, dass Schauspielerin Mechthild Großmann (76) Ende 2025 aufhören wird. Seit 2002 spielt sie Staatsanwältin Wilhelmine Klemm, und damit die Chefin von Thiel und Boerne.

"Wenn Ende 2025 der letzte Münster-'Tatort' mit mir gesendet wird, werde ich 77 Jahre alt sein, und ich habe nicht vor, aufzuhören zu arbeiten", sagte Großmann, die am 23. Dezember Geburtstag hat, dem Sender. "Ich werde also auch weiter Theater spielen und Lesungen gestalten, möglichst mit Musik - und wenn der WDR mal für die Rolle einer bösartigen Mörderin jemanden sucht, wäre ich sofort wieder da", so die Schauspielerin damals. Wer die Staatsanwältin mit der markanten Stimme und dem Sinn für trockenen Humor ersetzen wird, ist noch nicht bekannt.

Machs gut, Karin Gorniak!

Der Abschiedsfall von Karin Hanczewski (43) als Dresdener Kommissarin Karin Gorniak, "Tatort: Herz der Dunkelheit" steht ebenfalls für dieses Jahr auf dem Programm. Einen konkreten Sendetermin gibt es allerdings noch nicht. Im Mai 2023 hatte die Schauspielerin ihren Abschied bekannt gegeben. Sie sei sehr gerne Teil des Dresden-Teams gewesen und habe viel Sympathie erfahren. Die Entscheidung zu gehen, sei ihr nicht leichtgefallen, aber es sei an der Zeit, sich weiterzubewegen und neue Figuren zu erzählen. Wie der MDR bereits damals weiter mitteilte, wird ihr letzter Fall "Anfang 2025" zu sehen sein.

Hanczewski gehörte zum 2016 neu gegründeten Ermittlerteam, von dem nach ihrem Ausstieg nur noch Martin Brambach (57) als Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel übrig ist. Wie den Senderseiten zu entnehmen ist, wird er künftig mit Cornelia Gröschel (37) als Kommissarin Leonie Winkler zu zweit weitermachen. Gröschel stieg 2019 in dieses Team ein.

Servus, Ivo Batic und Franz Leitmayr!

2025 ist es in München zwar noch nicht ganz so soweit, doch die letzten fünf Fälle sind für die "Tatort"-Saison 2025/2026 angekündigt und so wird auch hier jeder Krimi mit Wehmut betrachtet werden.

Anfang 2024 kündigte der Bayerische Rundfunk an, dass sich das beliebte Münchner Team, Franz Leitmaryr (Udo Wachtveitl, 66) und Ivo Batic (Miroslav Nemec, 70), mit der 100. Folge verabschieden wird. Wann genau die finale Episode des altgedienten Ermittlerduos im Jahr 2026 ausgestrahlt wird, ist nicht bekannt. Ihren ersten Fall lösten Batic und Leitmayr 1991 ("Tatort: Animals"). Damit sind sie das zweitälteste Team.

Ende November 2024 wurde die Nachfolge bestätigt. Kriminaloberkommissar Karl-Heinz "Kalli" Hammermann (Ferdinand Hofer, 31), der Batic und Leitmayr seit 2014 assistierte, rückt nach. Neu dabei ist dann auch Schauspieler Carlo Ljubek (48) als Kommissar Nikola Buvak. Ljubek glänzte in den Sonntagskrimis "Tatort: Das Wunderkind" (2023) und "Tatort: Damian" (2018) oder in den Kinofilmen "Sophia, der Tod und ich" (2023) und "Kill Me Today, Tomorrow I'm Sick!" (2018). Der erste Fall der neuen Hauptermittler soll voraussichtlich Ende 2025 gedreht werden.

Viele langjährige Teams

Ein kleiner Trost bei den anstehenden Abschieden ist die Tatsache, dass immerhin viele andere Kult-Teams nach wie vor am Start sind. Etwa die dienstälteste Ermittlerin Lena Odenthal. Seit 1989 sorgt Schauspielerin Ulrike Folkerts (63) in Ludwigshafen am Rhein für Recht und Ordnung. Hauptkommissarin Johanna Stern, gespielt von Lisa Bitter (geb. 1984), stieß vor zehn Jahren dazu.

Auch die Kölner Kommissare sind schon richtig lange dabei: Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 64) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, 63) starteten ihre Ermittlungsarbeit 1997.

Das Wiener Team ist ebenfalls eine Bank. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 64) ermittelte zwölf Jahre mehr oder weniger solo in Österreich, bis Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 65) 2011 dazukam. Seinen ersten Fall löste Eisner am 17. Januar 1999.

Drei Jahre später startete neben dem Münsteraner Team auch Charlotte Lindholm in den Dienst. Von 2002 bis 2017 ermittelte sie in Hannover, von 2019 bis 2024 in Göttingen und in diesem Jahr kehrt sie mit der Episode "Tatort: Königin" nach Hannover zurück. Verkörpert wird die Hauptkommissarin von Maria Furtwängler (58).

Immerhin schon das 17-Jährige feiert das Stuttgarter Team Richy Müller (69) und Felix Klare (46). Kriminalhauptkommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz gibt es seit 2008.

Die nächsten Sendetermine

Am morgigen Sonntag (5. Januar) ist das Kölner Team mit dem Fall "Tatort: Restschuld" an der Reihe. Es folgt der vorletzte Borowski-Krimi mit "Tatort: Borowski und das hungrige Herz" (12. Januar). Danach stehen der "Tatort: Verblendung" (19. Januar) aus Stuttgart, der "Tatort: Das Ende der Nacht" (26. Januar) aus Saarbrücken und der Magdeburger "Polizeiruf 110: Widerfahrnis" (2. Februar) an.

Nach einer Bundestagwahl-bedingten Pause für eine Talk-Sendung läuft am 16. Februar der Berliner Krimi "Tatort: Vier Leben".