Deutschlands beliebtestes Ermittler-Duo bleibt dem "Tatort" auch weiterhin erhalten. Eine neue "Münster"-Ausgabe ist bereits gebilligt und mit Jan Josef Liefers sowie Axel Prahl wird offenbar langfristig geplant.

Seit Jahren locken sie zuverlässig mit jedem Fall Millionen von Menschen vor die Bildschirme - und das soll vorerst auch so bleiben. Jan Josef Liefers (61) und Axel Prahl (65) werden auch künftig als Frank Thiel und Professor Karl-Friedrich Boerne in der "Tatort"-Ausgabe aus Münster ermitteln.

Während seiner jüngsten Sitzung hat der Rundfunkrat des WDR nicht nur den neuen Haushaltsplan genehmigt. Auch einige Kooperationen und Programmverträge seien bestätigt worden - darunter die Verträge für eine weitere Folge des "Tatorts" aus Münster, wie unter anderem das Medienportal "DWDL.de" berichtet. Demnach sei außerdem "längerfristig angelegten" Verträgen mit den Darstellern Prahl und Liefers zugestimmt worden. Mitgeteilt wurde allerdings nicht, wie lange diese Verträge laufen.

Großer Erfolg für Thiel und Boerne auch im Jahr 2025

Erst kürzlich hatte die ARD auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news aktuelle Reichweitendaten des "Tatort" bereitgestellt. Einmal mehr konnte sich das beliebte "Münster"-Duo an der Spitze der in diesem Jahr bislang ausgestrahlten "Tatort"-Ausgaben behaupten.

Mit aufgrundet 12,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern führt der Münsteraner "Tatort: Fiderallala" vom 6. April die bisherige Jahresstatistik an. Der Marktanteil lag bei herausragenden 42,5 Prozent. "Die Erfindung des Rades" lockte am 7. Dezember auf Platz zwei 11,63 Millionen Menschen vor den Fernseher. Mit einem Marktanteil von 42,6 Prozent stellte der Krimi sogar einen Rekord auf - höher lag diesbezüglich zuvor kein Münster-"Tatort".

Auch wenn Liefers und Prahl zurückkehren, mussten sich die Zuschauer und Zuschauerinnen kürzlich von einer Institution verabschieden. Mechthild Großmann (76), die Darstellerin der Staatsanwältin Wilhelmine Klemm, hat sich mit der Folge vom 7. Dezember in den "Tatort"-Ruhestand verabschiedet.