Deutschlands beliebtestes Ermittler-Duo bleibt dem "Tatort" auch weiterhin erhalten. Eine neue "Münster"-Ausgabe ist bereits gebilligt und mit Jan Josef Liefers sowie Axel Prahl wird offenbar langfristig geplant.
Seit Jahren locken sie zuverlässig mit jedem Fall Millionen von Menschen vor die Bildschirme - und das soll vorerst auch so bleiben. Jan Josef Liefers (61) und Axel Prahl (65) werden auch künftig als Frank Thiel und Professor Karl-Friedrich Boerne in der "Tatort"-Ausgabe aus Münster ermitteln.