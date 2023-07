1 Heike Makatsch als Hauptkommissarin Ellen Berlinger in einer Szene des Freiburger „Tatort - Fünf Minuten Himmel“. (Archivbild) Foto: dpa/Ziegler Film

Ein letztes Mal wird Kommissarin „Ellen Berlinger“, gespielt von Heike Makatsch im Herbst im Ersten zu sehen sein. Die Produktion der Mainzer TV-Reihe wird eingestellt.









Die „Tatort“-Folgen mit Heike Makatsch als Hauptkommissarin Ellen Berlinger werden vom Südwestrundfunk (SWR) eingestellt. Die in Mainz verortete Reihe müsse der SWR mangelnder Finanzmittel beenden, erklärte Clemens Bratzler, SWR-Programmdirektor Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung, am Montag in Baden-Baden auf epd-Nachfrage. „Die Inflation führt auch bei unseren fiktionalen Produktionen zu spürbaren Kostensteigerungen, die wir ohne Einschnitte im Angebot leider nicht mehr auffangen können“, sagte Bratzler.