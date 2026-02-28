Wotan Wilke Möhring weiß es jetzt auch: So flauschig sind Leonberger Hunde

Im TV-Quiz „Wer weiß denn sowas“ ist „Tatort“-Star Wotan Wilke Möhring an den Leonberger Hunden gescheitert. Was hat es mit den Vierbeinern aus der Stadt bei Stuttgart auf sich?
Es war die alles entscheidende Frage bei „Wer weiß denn sowas?“ am Mittwochabend im Ersten: Tatort-Star Wotan Wilke Möhring, sein Kontrahent Bernhard Hoëcker und ihre beiden Teampartnerinnen hatten jeweils die Chance, den Sieg auf ihre Seite zu ziehen – die richtige Antwort auf die „Masterfrage“ der TV-Quiz-Show vorausgesetzt.