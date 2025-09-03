Tatort-Star gegen Team Hoëcker : Wotan Wilke Möhring ersetzt angeblich Elton bei Wer weiß denn sowas?

Landet ein "Tatort"-Kommissar auf Dauer bei "Wer weiß denn sowas?" Angeblich soll Wotan Wilke Möhring den abgewanderten Teamkapitän Elton ersetzen.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird "Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring (58) die Nachfolge von Elton (54) in der ARD-Show "Wer weiß denn sowas??" antreten. Eine entsprechende Meldung der "Bild"-Zeitung könne das Onlinemagazin "DWDL" inzwischen bestätigen, heißt es. Am 3. September werde demnach die erste neue Episode der nunmehr elften Staffel der Vorabend-Show im Ersten, nach wie vor moderiert von Kai Pflaume (58), mit dem Schauspieler aufgezeichnet. Ausstrahlungsbeginn ist der 13. Oktober.