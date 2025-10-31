Tatort-Star enthüllt: Ulrich Tukur war jahrelang ohne Führerschein unterwegs

1 Ulrich Tukur kann immer noch nicht rückwärts einparken. Foto: Imago images/APress / A-way!/Ulrike Blitzner

Ulrich Tukur ist viele Jahre ohne Führerschein Auto gefahren. Erst mit Mitte 60 hat der Schauspieler eine Führerscheinprüfung abgelegt, wie er in einem Interview erklärt.











Link kopiert



Ulrich Tukur (68) hat im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) verraten, dass er jahrelang ohne Führerschein durchs Leben ging, sich aber trotzdem hinters Steuer gesessen hat. "Ich habe nie einen Führerschein gehabt", erklärt der "Tatort"-Star. "In den 20 Jahren, die ich in der Toskana lebte, abgelegen in den Apenninen, musste ich natürlich Auto fahren. Ich habe es mir selbst beigebracht, mit dem Fahrzeug meiner Frau", sagt der Schauspieler, der zeitweise in der Toskana wohnte und 2019 seinen Wohnsitz Venedig aufgab und nach Berlin-Schöneberg zog.