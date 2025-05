Tatort: Solange du atmest: Woher kennt man das Stalking-Opfer?

Der neueste Bremen-"Tatort: Solange du atmest" rückt eine verzweifelte und alleinerziehende Mutter in den Fokus. Rani Ewers ist gleich auf mehreren Ebenen ein Opfer dieses Psycho-Thrillers: Die Kommissarinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, 36) und Linda Selb (Luise Wolfram, 37) ermitteln im Mordfall des Marek Kolschak (Jonathan Berlin, 31), der zuvor seine Ex-Partnerin Ewers massiv stalkte. Diese fand Unterschlupf bei einer Frau, die es allerdings nur vordergründig gut mit ihr meint - und am Ende des Filmes ihr sogar nach dem Leben trachte. Ein dramatisches Schicksal einer gebeutelten Mutter, die es ohnehin schon schwer im Leben hat.

Überzeugend, nahbar und emotional gespielt wird Rani Ewers von der in Aachen geborenen, renommierten Theater- und Filmschauspielerin Via Jikeli (28), die mit dieser Rolle ihr Debüt in einem Sonntagabend-Krimi feiert. Die in Köln und Berlin aufgewachsene Darstellerin ist vor allem dem Theater-Publikum in der Hauptstadt bisweilen ein Begriff: Bereits seit 2023 ist Jikeli am dortigen Maxim Gorki Theater zu sehen und darüber hinaus mittlerweile auch festes Mitglied des Berliner Ensembles.

Bekannt aus "Deadlines" und "Boom"

Ihren ersten größeren Serien-Auftritt hatte Jikeli im Jahr 2023 in der deutschen Netflix-Miniserie "Schlafende Hunde" an der Seiten von Peri Baumeister, Max Riemelt oder Luise von Finckh. In der Science-Fiction-Dramedy-Serie "Boom" im Ersten (basierend auf der Geschichte der Girlgroup Tic Tac Toe) war Jikeli ebenso zu sehen, wie in der Produktion des Saarländischen Rundfunks "Everyone is f*cking crazy". Zuletzt übernahm die junge Schauspielerin auch eine wiederkehrende Rolle in der dritten Staffel der beliebten ZDF-Serie "Deadlines".

In größeren Film- bzw. Kinoproduktionen war Jikeli bislang überraschenderweise noch nicht zu sehen. Das dürfte sich jedoch mit ihrem überzeugenden Spiel der Rani Ewers aller Voraussicht nach in den nächsten Wochen und Monaten erübrigt haben.