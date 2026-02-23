Tatort, Olympia, Dschungelcamp: Quoten-Dreikampf am Sonntagabend

Großer Quoten-Dreikampf am Sonntag: Neben dem Dauerbrenner "Tatort" liefen mit der Abschlussfeier der Olympischen Spiele und dem Dschungelcamp-Nachspiel drei hochkarätige TV-Events zur Primetime. Diese Sendung zog die meisten Zuschauer an.

Quoten-Dreikampf zur Primetime. Am Sonntag (22. Februar 2026) liefen mit dem Dschungelcamp-Nachspiel bei RTL und der Olympia-Abschlussfeier im ZDF zwei außergewöhnliche TV-Events um 20:15 Uhr. Und im Ersten ging natürlich der Dauerbrenner "Tatort" mit einer neuen Folge ins Rennen um die Zuschauer.

Der Sonntagskrimi setzte sich dabei in dem Quoten-Triell deutlich durch. Laut AGF Videoforschung verfolgten 7,29 Millionen Zuschauer den "Tatort: Schmerz" aus Dortmund. Dies bedeutete einen Marktanteil von 27,9 Prozent.

Olympia-Abschlussfeier enttäuscht im Vergleich mit Paris 2024

Bei der Abschiedsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina schalteten im Schnitt 4,28 Millionen Menschen ein. Sie sorgten für einen Marktanteil von 18,9 Prozent. Diese Zahlen beziehen sich auf den Beginn der Veranstaltung um 20:30 Uhr, die in Verona über die Bühne ging. Bei der Moderation im Mainzer Studio, die um 20:15 begann, waren es mit 4,25 minimal weniger Zuschauer.

Im Vergleich zur Abschlussfeier der Sommerspiele 2024 in Paris schmierten die Winterspiele deutlich ab. Vor zwei Jahren schalteten ebenfalls Sonntags im ZDF noch über sieben Millionen ein. Doch der Vergleich hinkt: Der "Tatort" befand sich damals in der Sommerpause. Statt einer neuen Folge wie an diesem Sonntag lief eine Wiederholung.

Dschungelcamp bei junger Zielgruppe vor Olympia

Zwei Wochen nach dem Ende der 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" lud RTL zum "Nachspiel". 2,33 Millionen Zuschauer verfolgten, was der Dschungelkönig Gil Ofarim (43) 14 Tage später über seinen umstrittenen Triumph sagte.

Beim jungen Publikum der 14-bis 49-Jährigen zog das Dschungelcamp-Nachspiel 780.000 Zuseher an. Damit liegt RTL bei dieser Zielgruppe vor der Olympia-Abschlussfeier, die nur auf 640.000 Personen kommt. Tagessieger ist aber auch hier der "Tatort", der 1,11 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren anlockte.

Andere Sender hatten gegen das starke Trio keine Chance. Der erste Teil der Doku "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" ging total baden. Bei ProSieben wollten insgesamt nur 0,59 Mio. Zuschauer Einblicke in den Alltag von "Germany's next Topmodel"-Gastgeberin Heidi Klum (52) gewinnen. Bei der jungen Zielgruppe waren es 0,24 Millionen.