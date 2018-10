Tatort-Kritik: „Tod und Spiele“ Ein fabelhafter Faber-Krimi

Von Tom Hörner 07. Oktober 2018 - 21:45 Uhr

Der neue „Tatort“ aus Dortmund im Schnellcheck: Ein fabelhafter Faber-Krimi aus dem Ruhrgebiet, in dem der Chef-Ermittler sogar aus der Deckung kommt und Gefühle zeigt.





Stuttgart - Was taugt der neue „Tatort“ aus Dortmund? „Tod und Spiele“ im Schnellcheck:

Die Handlung in zwei Sätzen Die verkohlten Gebeine zweier kampferprobter Männer bringen Faber und Co. auf die Spur einer illegalen Kampfsportveranstaltung, in der es um Leben und Tod geht. Um an die Drahtzieher heranzukommen, muss die halbe Truppe undercover ermitteln – und an ihre Grenzen gehen. Zahl der Leichen Zwei.

Humor wird in dem „Tatort“ aus dem Pott ausnahmsweise groß geschrieben. Die Dialoge sind von Feinsten. Faber reicht einem Kind einen zerdrückten Schokoriegel und sagt, an die Kollegin gerichtet: „Wie alt ist der?“ Sie: „Der Junge? Oder der Riegel?“

Neu im Ring Jan Pawlak (Rick Okon) muss zum Einstand als verdeckter Ermittler in den Boxring steigen – und gibt dabei eine passable Figur ab. Den Hinweis, dass solche Einsätze dem Familienleben nicht zuträglich seien, kontert Faber gewohnt böse: „Das mit dem Familienleben gibt sich, wenn sie lange genug bei uns bleiben.“

Coming-out Wenn der Leidensdruck steigt, kommt auch ein Faber aus der Deckung: Weil er fürchtet, dass seine Kollegin Bönisch die Seiten wechseln und sich mit dem schwerreichen Russen Oleg Kambarow vom Acker machen könnte, gesteht er ihr seine Liebe ein – auf seine Art.

Sieg des Guten Auch wenn Kambarow, der Oligarch auf Einkaufstour, wegen illegalen Glücksspiels kaum im Knast landen wird und am Ende im Maybach davonrollt, den eigentlichen Deal konnte er nicht abwickeln: den Kauf von Borussia Dortmund.

Unser Fazit Höchst amüsanter Thriller, dem man kleine logische Brüche verzeiht.

Spannung Note 1-2; Logik Note 3.