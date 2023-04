9 Falke (Wotan Wilke Möhring) hat ermittelt Foto: NDR /Kwon

Wir haben gesehen: „Verborgen“, den neuen „Tatort“ mit dem Hamburger Team, das diesmal in Hannover Schleusern und herzlosen Arbeitgebern das Handwerk legt.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Was taugt „Verborgen“? Der neue „Tatort “ aus Hamburg im Schnellcheck

Die Handlung in zwei Sätzen Im Palettenkasten eines Lkw wird die Leiche eines jungen Geflüchteten entdeckt, der an einer verschleppten Lungenentzündung gestorben ist. Er wollte nach England – wie auch der 17-jährige Sohn der Familie Makoni, der spurlos verschwunden ist.

Zahl der Leichen 3

Organisiert Man staunt, wie gut das Leben für Menschen ohne Pass im Land organisiert zu sein scheint. Beratungsstellen kümmern sich ebenso um sie wie geschäftstüchtige Bauunternehmer und Schleuser.

Arrogant So sehr Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring) das Leid der in der Illegalität lebenden Menschen berührt, so überheblich wirkt es, dass er ihnen für ihre Unterstützung gönnerhaft „Duldung“ anbietet.

Kriminalitätsbekämpfung Kann man jenen das Handwerk legen, die aus der Not der Illegalen Profit schlagen wollen? Der Pfarrer der internationalen Gemeinde bringt es auf den Punkt: „Sie wissen, was passiert, wenn Sie der Hydra den Kopf abschlagen? Es wachsen zwei neue nach.“

Frage Was ist aus der Anzahlung von Sam (Ben Andrews Rumler) geworden, der doch auch auf ein neues Leben in England hoffte?

Unser Fazit Ein Thema, das betroffen macht – und doch so aufbereitet wurde, dass ein sehenswerter Krimi daraus wurde.

Spannung Note 2; Logik Note 3