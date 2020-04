10 In Saarbrücken geht ein vierköpfiges Team an den Start. Die Frauen müssen in der ersten Folge jedoch noch zurückstecken. Foto: SR/Manuela Meyer

Wir haben gesehen: „Das fleißige Lieschen“ mit den neuen Ermittlern Leo Hölzer und Adam Schürk aus Saarbrücken. Die sind leider ein bisschen viel mit sich selbst beschäftigt.

Stuttgart - Was taugt „Das fleißige Lieschen“? Der neue „Tatort“ aus Saarbrücken im Schnellcheck.

Die Handlung in zwei Sätzen Ein Erbstreit in einem Familienunternehmen, der Textilfabrik Hofer, bricht aus, weil der Patriarch den jüngeren Enkel vorzieht. Als der frisch ernannte Nachfolger tot aufgefunden wird, suchen die Ermittler zunächst das Motiv in diesem Konflikt, bevor sie ganz tief in der Firmengeschichte wühlen und auf die Spur einer Zwangsarbeiterin stoßen.

Zahl der Leichen Eine – wenn man die nicht mitzählt, welche die Kommissare zusammen im Keller liegen haben.

Die Neuen Das jüngste „Tatort“-Team Deutschlands ist nun in Saarbrücken am Start. Adam Schürk und Leo Hölzer kennen sich seit Kindertagen, was man in langatmigen Rückblenden auf eine schwere Kindheit Schürks erfährt: Der Vater prügelte ihn, Hölzer wird zu seinem Retter, streckt den Vater nieder. Daraus geworden sind Hölzer, der Zauderer, und Schürk, der Zupackende. Küchenpsychologisch ist so etwas vielleicht plausibel....

Männerwirtschaft Ein Team hat man uns versprochen, Kommissare und Kommissarinnen. Dass die zwei Frauen sich im Hintergrund halten müssen, die ach so coolen und mit sich selbst beschäftigten Typen ihnen die Kompetenz absprechen, ob als Scherz gemeint oder nicht – sorry, aber das hätte es selbst 1987 bei Schimanski nicht gegeben.

Unser Fazit Nicht schlecht, nicht unspannend, aber es bleibt viel Luft nach oben. Die privaten Jugendgeschichten der Kommissare nehmen zu viel Raum ein, ermittelt wird nebenher. Es kommt einem Zufallstreffer gleich, als die Zwangsarbeiterin aufgespürt wird, die sich für die Prügelstrafe, die ihren Bruder das Leben kostete, rächt. Hoffentlich wird Saarbrücken – wie von den Machern versprochen – tatsächlich ein Viererteam. Das Schuld-Gezaudere der beiden Männer wäre zu schnell ausgelutscht als Begleitthema für die folgenden Krimis.

Spannung Note 2; Logik Note 3