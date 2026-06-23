Tatort Krankenhaus: Fast jeden zweiten Tag greifen Krankenhaus-Diebe zu

Ex-Fußballprofi Lukas Podolski behauptet, dass seine Oma im Krankenhaus bestohlen wurde - ein heikles Thema. Wie groß ist die Gefahr in Stuttgarter Kliniken?
Wer hat Oma Helene im Krankenhaus bestohlen? Der frühere Fußballprofi und Nationalspieler Lukas Podolski hat in diesen Tagen ein brisantes Thema aufgeworfen: Diebstahlsdelikte bei Opfern, die in Kliniken zumeist in besonders hilfloser Lage sind. Schweben Patienten tatsächlich in großer Diebstahlsgefahr? Und was kann das Klinikpersonal tun, das doch eigentlich ganz andere Sorgen hat?