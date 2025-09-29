Aaron Arens spielt im Schweizer "Tatort"-Team den freundlichen und gar nicht schrulligen IT-Spezialisten der Kriminalpolizei. Auch im "Tatort: Kammerflimmern" sorgte er für erhellende Lichtblicke. Abseits dieser Nebenrolle ist er als Regisseur erfolgreich.
Im "Tatort: Kammerflimmern" (28. September, 20:15 Uhr, das Erste bzw. ARD-Mediathek) war er wieder eine Art Ruhepol, lieferte entscheidende Hinweise und sorgte für kleine charmante Pausen im spannenden Krimitrubel: Assistent Noah Löwenherz. Gespielt wird er von dem Schweizer Aaron Arens (37).