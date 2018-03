Tatort Juwelier in Stuttgart Mutige Zeugen verfolgen Juwelier-Einbrecher

Von Wolf-Dieter Obst 21. März 2018 - 09:48 Uhr

Der Juwelier in der Eberhardstraße stand immer wieder im Visier – hier ein Tatortbild von 2004. Foto: Horst Rudel

Glänzend liegen teure Schmuckstücke im Schaufenster. Ein Einbrecher versucht die Scheibe zu zertrümmern. Womit er nicht rechnet: Die Tat wird beobachtet, und die Zeugen handeln.

Stuttgart - Wer sagt denn, dass Zeugen immer wegschauen, wenn sich eine Straftat ereignet? In der Stuttgarter Innenstadt haben zwei Männer nicht lange gezögert – und einem mutmaßlichen Juwelier-Einbrecher das Handwerk gelegt. Gegen den 44-Jährigen soll Haftbefehl beantragt werden.

Die Tat spielte sich am Dienstag gegen 20.45 Uhr in der Eberhardstraße ab: Ein Mann näherte sich den funkelnden Auslagen eines Juweliergeschäfts – und holte mit einem Winkeleisen aus. Mit dem Werkzeug versuchte er das Schaufensterglas zu zertrümmern, scheiterte jedoch. Mehr als eine Beschädigung gelang dem Mann nicht, an die vermeintliche Beute kam er nicht heran.

Dass zu dieser Uhrzeit noch Passanten im Bereich Eberhard- und Marktstraße unterwegs sind – damit rechnete der osteuropäische Tatverdächtige offenbar nicht. Ein 21-Jähriger hatte den Einbruchsversuch beobachtet – und nahm zusammen mit einem weiteren Passanten die Verfolgung auf. Der gescheiterte Juwelier-Einbrecher war in Richtung Leonhardsviertel davongerannt. Die Verfolgung zu Fuß ging über mehrere Hundert Meter durch die Stadt. In einem Hinterhof an der Alexanderstraße war die Flucht zu Ende. Die Zeugen stellten den Tatverdächtigen, alarmierte Polizeibeamten nahmen ihn fest. Der 44-Jährige kam in Gewahrsam, gegen ihn soll voraussichtlich Haftbefehl beantragt werden.

Der Coup von der Rotebühlstraße ist noch ungeklärt

Trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen geraten Juweliergeschäfte immer wieder ins Visier von Einbrechern. Der betroffene Stuttgarter Juwelier war bereits 2004 ins Visier einer serbischen Hammer-Bande geraten, die zusätzlich sogar mit einem Auto die Glasfront zertrümmerte. In der jüngeren Vergangenheit sind die Fälle eher seltener geworden. Anfang Februar waren unbekannte Täter in Esslingen erfolgreich, als sie in einen Laden Am Kronenhof eindrangen. Zuvor hatten sie einen Lamellenrollladen hochgeschoben und eine Seitenverglasung eingeschlagen. Im Januar versuchte es ein Täter in der Ziegelstraße in Sindelfingen mit einem Pflasterstein. Die Polizei nahm bei der Fahndung einen 18-jährigen Verdächtigen fest, mussten ihn aber wieder auf freien Fuß setzen.

In Stuttgart gab es im vergangenen Jahr wenige spektakuläre Fälle. Nicht gefasst werden konnten dabei allerdings offenbar professionelle Täter, die Mitte Februar 2017 ein Juweliergeschäft an der Rotebühlstraße geplündert hatten. Die Einbrecher kletterten über ein Oberlicht und mit einer Leiter in das Geschäft und verschwanden mit Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro.