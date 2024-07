1 Zahlreiche Einsatzkräfte waren in Weingarten im Einsatz. Foto: dpa/Fabian Geier

In Weingarten im Kreis Karlsruhe ist am Dienstag eine tote Frau gefunden worden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. Jetzt sitzt er in U-Haft.











Link kopiert



Nach einem Tötungsdelikt an einer 52 Jahre alten Frau im baden-württembergischen Weingarten (Kreis Karlsruhe) ist der 25 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Der Haftrichter habe dem Mann am Mittwoch den Haftbefehl eröffnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Karlsruhe mit.