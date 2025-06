„Tatort“ in der ARD: Wie geht es nach der Sommerpause weiter?

Für Fans der ARD-Krimis „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ beginnt traditionell in den Sommermonaten eine Durststrecke. Nachdem mit dem „Polizeiruf 110 – Spiel gegen den Ball“ am vergangenen Sonntag die vorerst letzte Erstausstrahlung lief, müssen sich die Zuschauenden zunächst mit Wiederholungen begnügen. Ganz so lange wie im vergangenen Jahr, als das ARD-Publikum 17 Wochen auf die Fortsetzung der „Tatorte“ warten musste, wird es allerdings nicht dauern.

Zwar werden zwei Sonntagabende noch mit der Frauenfußball-EM belegt sein. Doch am 14. September geht es nach Aussagen einer ARD-Sprecherin mit dem Franken-Tatort „Ich sehe Dich“ weiter. Nach der Sommerpause wird ein frischer Wind durch die Krimireihe wehen; auf das Publikum warten einige Neuheiten, aber auch Abschiede werfen ihre Schatten voraus.

Neue Gesichter:

„Tatort“ aus Franken

Rosalie Thomass ist die Neue in Franken. Foto: BR/Markus Konvalin

Das neue Team aus Franken darf den Anfang nach der Sommerpause machen und bietet den Fans sowohl neues, als auch vertrautes. Nach dem Abschied von Dagmar Manzel als Paula Ringelhahn ermittelt Fabian Hinrichs zunächst als Felix Voss alleine weiter. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Eli Wasserscheid als Kriminalkommissarin Wanda Goldwasser sowie Stefan Merki als Dr. Kaiser, außerdem bei der Spurensicherung mit Matthias Egersdörfer als Michael Schatz und Lisa Sophie Kusz als Esmeralda Schmuck. Inzwischen steht fest, dass Hinrichs mit Rosalie Thomass eine neue Partnerin bekommen wird. Im Juli 2025 beginnen die Dreharbeiten, bei denen sie erstmals in ihre neue Rolle als Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber schlüpfen wird.

„Tatort“ aus Frankfurt

Edin Hasanovic und Melika Foroutan Foto: Boris Roessler/dpa

Komplett neu aufgestellt hat sich nach dem Abschied von Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch), deren letzte Folge „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“ im September 2024 ausgestrahlt wurde, das Team aus Frankfurt. Die neuen Kommissare sind Melika Foroutan als Maryam Azadi und Edin Hasanovic als Hamza Kulina, die für sogenannte Cold Cases – also unaufgeklärte, lange zurückliegende Fälle – zuständig sind. In der ersten Episode „Dunkelheit“, die voraussichtlich im Oktober 2025 läuft, wird Kulina nicht ganz freiwillig in die fiktive „Abteilung für Altfälle“ versetzt, die sich im Keller des Frankfurter Polizeipräsidiums befindet und deren Leiterin Maryam Azadi ist. Gemeinsam kommen sie einem Serienmörder auf die Spur, der seit den 1970er Jahren ein perfektes Doppelleben zu führen scheint. Zwei weitere Episoden wurden bereits gedreht. Der „Tatort: Licht“ wird im November 2025 gezeigt und der „Tatort: Fackel“ ist für 2026 geplant.

„Tatort“ aus Kiel

Karoline Schuch ist neu im Kieler Team. Foto: dpa

Vielen „Tatort“-Fans fiel der Abschied von Axel Milberg als Kommissar Klaus Borowski schwer, gehörte er doch seit 2003 zu den beliebtesten Ermittlern. Almila Bagriacik als Mila Sahin bleibt dem Kieler Team jedoch erhalten. An ihrer Seite wird künftig Karoline Schuch als Polizeipsychologin Elli Krieger zu sehen sein. Ihren Einstand gibt sie in der „Tatort“-Doppelfolge „Unter Freunden / Unter Feinden“, die jedoch erst 2026 an zwei Sonntagen hintereinander zu sehen sein wird.

„Tatort“ aus Dresden

Das Team aus Dresden ermittelt künftig ohne Karin Hanczewski (rechts) Foto: MDR/MadeFor/Steffen Junghans

Auch im Team aus Dresden gab es einen Abschied von einer langjährigen Ermittlerin: Karin Hanczewski hatte in der Folge „Herz der Dunkelheit“ ihren letzten Auftritt als Karin Gorniak. Einen Ersatz für sie wird es vorerst nicht geben. Zwei „Tatorte“ wurden bereits abgedreht, in denen Cornelia Gröschel und Martin Brambach als Kommissarin Leonie Winkler und ihr Chef Peter Michael Schnabel im Duo ermitteln.

Weitere Abschiede

„Tatort“ aus München

Carlo Ljubek wird in München ermitteln. Foto: dpa

In diesem Jahr müssen sich die Fans von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl in ihren Rollen als Ivo Batic und Franz Leitmayr noch nicht verabschieden. Doch die Fälle 99 und 100 werden die letzten für das beliebte Duo sein. Diese sind als Doppelfolge gedreht worden und werden 2026 ausgestrahlt. Darin bekommen es die Ermittler kurz vor ihrer Rente mit einem kniffligen Fall zu tun. Um ihn zu lösen, überschreiten Batic und Leitmayr schließlich sogar ihre dienstlichen Grenzen.

Nach dem Abschied der Beiden wird Ferdinand Hofer als Kalli Hammermann gemeinsam mit Neuzugang Carlo Ljubek als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak übernehmen.

„Tatort“ aus Münster

Mechthild Großmann Foto: dpa

Auch im beliebten Team aus Münster bleibt nicht alles beim Alten. Mechthild Großmann wird in der Folge „Man stirbt nur zweimal“, die Ende 2025 ausgestrahlt wird, zum letzten Mal zu sehen sein. 22 Jahre lang hat sie die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm an der Seite von Hauptkommissar Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Professor Boerne (Jan Josef Liefers) verkörpert.