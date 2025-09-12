Tatort: Ich sehe dich: Solo-Ermittlungen für verletzten Felix Voss

Im Auftakt-"Tatort" nach der Sommerpause muss Felix Voss erstmals alleine ermitteln. Keine leichte Aufgabe, weil der Kommissar körperlich ziemlich am Ende ist. Der Fall um einen ermordeten Fahrradhändler und eine blinde Frau verlangt ihm alle Kraft ab.
Die neue "Tatort"-Saison geht los. Kommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs, 51) aus Franken muss im ersten Fall nach der Sommerpause einmal mehr auf seine Intuition vertrauen: In "Ich sehe dich" (14. September um 20:15 Uhr im Ersten) ermittelt er im Mord an einem Fahrradhändler, der nach außen hin wie der perfekte Mensch scheint. Er war erfolgreich, beliebt, sein Lieblingswort war "Ja" - aber da muss doch mehr hinter der Fassade stecken. Wer war er wirklich und was ist seine Verbindung zur blinden Lisa Blum (Mavie Hörbiger, 45)?