Tatort gegen Traumschiff: Quotensieger im Kampf der Schwergewichte

1 Konnten sich Richy Müller (l.) und Felix Klare (r.) im "Tatort" gegen Florian Silbereisen und sein "Traumschiff" behaupten? Foto: [M] SWR/Benoît Linder / ZDF/Dirk Bartling

Am Sonntagabend ist es zum direkten Kampf zweier Fernseh-Schwergewichte gekommen. Wie zu erwarten war, machten der "Tatort" und das "Traumschiff" den Tagessieg in Sachen Quote unter sich aus.











Während Richy Müller (70) und Felix Klare (47) am Sonntagabend im "Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen" aus Stuttgart ermittelt haben, hat es Florian Silbereisen (44) als Kapitän Max Parger und seine Crew mit dem "Traumschiff" nach Auckland verschlagen. Dass bei den Quoten der Tagessieg an eines der beiden TV-Schwergewichte gehen würde, war absehbar. Doch gab es für den "Tatort" einen Schuss vor den Bug?