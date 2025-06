Wir haben gesehen: „Rapunzel“ mit den Ermittlerinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott aus Zürich. Was hat der „Tatort“ getaugt?

Was taugt „Rapunzel“? Der neue „Tatort“ aus Zürich im Schnellcheck.

Die Handlung in zwei Sätzen Im Züricher Nachtleben verschwindet eine junge Frau und wird wenig später tot in einer Baumkrone aufgefunden. Die Kommissarinnen tauchen ein in die Welt der Echthaarperücken und merken schnell: Haare sind ein emotionales Thema.

Zahl der Leichen 1

Märchenhafter Aphorismus Vor allem für Heinrich Vogel (Sebastian Rudolph) ist das Thema emotional. Vanessa Tomasi (Elena Flury) und ihre Lebensgefährtin Lynn Fischer (Elsa Langnäse) haben bei ihrem Raubzug in Aurora Schneiders (Stephanie Japp) Atelier auch die Haare seiner an einer Krebserkrankung gestorbenen Frau gestohlen. Als Erklärung für seine – eskalierte – Rache an Vanessa liefert er ein Zitat des Märchendichters Hans Christian Andersen: „Der Esel tritt oft auf die beste Blume, der Mensch auf seines Freundes Herz.“

Harte Wahrheit Über Rudolf von Landegg, Chef eines Unternehmens für Echthaarperücken und -Haarteile, hat Tessa Ott nur eines zu sagen: „Manchmal ist ein Prinz auch nur ein ganz normales Arschloch.“

Unser Fazit Den Menschen, die mit dem Verlust der Haare zu kämpfen haben, kommt der „Tatort“ sehr nahe. Der Täter jedoch wirkt am Ende wenig glaubwürdig – genauso wie der Fluchtversuch von Lynn Fischer aus einem der obersten Stockwerke eines Züricher Wohnhauses.

Spannung Note 3; Logik Note 3