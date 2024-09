Die Kultreihe Tatort steht vor mehreren Umbrüchen: 2024, 2025 und 2026 wird für einige langjährige Ermittler der letzte Vorhang fallen. Zuschauer müssen sich von beliebten Charakteren verabschieden, die über Jahre hinweg fester Bestandteil der Sonntagsunterhaltung waren. Doch was bedeutet das für die Zukunft der Serie und wer folgt den scheidenden Ermittlern nach? Ein Überblick über die Tatort-Teams, für die das Ende in Sicht ist.

München: Nach 100 Fällen ist Schluss

Das Münchner Tatort-Ermittlerduo, bestehend aus Ivo Batic und Franz Leitmayr, verkörpert von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, gehört zu den Konstanten der deutschen Krimi-Landschaft. Seit 1991 sind die beiden Kriminalhauptkommissare fester Bestandteil der ARD-Reihe und haben in bislang 95 Folgen des Bayerischen Rundfunks ermittelt – häufiger als jedes andere Tatort-Team. Ihr Abschied, der für 2025 mit der 100. Folge geplant ist, markiert das Ende einer Ära.

Mit einer beeindruckenden Laufbahn von 35 Jahren sind Batic und Leitmayr nicht nur die dienstältesten Tatort-Kommissare, sondern auch bei den Zuschauern äußerst beliebt. Regelmäßig landen sie in den Beliebtheitsrankings auf vorderen Plätzen. Die besondere Chemie der beiden Schauspieler sowie die Vielseitigkeit ihrer Fälle haben ihnen einen festen Platz in der deutschen Fernsehlandschaft gesichert.

Schon seit dem Weihnachts-Tatort 2022, in dem das Ende der beiden Ermittler offen thematisiert wurde, gibt es Spekulationen über ihren Abschied. In dieser Folge hatte sich Batic ohne Leitmayrs Wissen nach Möglichkeiten des Ruhestands erkundigt, was zum Konflikt zwischen den beiden Männern geführt hatte. Wie genau Batic und Leitmayr am Ende aus der Serie ausscheiden werden, bleibt noch ein Rätsel. Ein dramatischer Tod scheint unwahrscheinlich, stattdessen könnte das Duo, ähnlich wie reale Polizeibeamte, einfach in den Ruhestand gehen.

Auch wenn das Kapitel Batic und Leitmayr bald endet, wird der Tatort in München fortgesetzt. Über eine offizielle Nachfolge gibt es bisher keine Informationen, doch es wird spekuliert, dass Ferdinand Hofer, der seit 2014 als Kalli Hammermann an der Seite der beiden ermittelt, die Rolle des Hauptkommissars übernehmen könnte.

Auch interessant: "Deine Mutter"-Tatort aus Wien: Ted Candy ist auch im echten Leben Rapper

Frankfurt: Neues Duo, alte Fälle

Auch Frankfurt bekommt ab 2025 ein neues „Tatort“-Ermittlerteam: Melika Foroutan und Edin Hasanović übernehmen die Hauptrollen im beliebten Sonntagskrimi, wie der Hessische Rundfunk (hr) im Juni bekannt gab. Foroutan ist vielen Zuschauern aus der Netflix-Serie „Die Kaiserin“ als Erzherzogin Sophie bekannt, während Hasanović zuletzt in der Netflix-Neuverfilmung des Kriegsdramas „Im Westen nichts Neues“ zu sehen war. Wie ihre Figuren im „Tatort“ heißen werden, soll im Herbst enthüllt werden.

Inhaltlich wird sich der hessische „Tatort“ künftig auf sogenannte Cold Cases konzentrieren – also ungelöste Mordfälle und Verbrechen aus der Vergangenheit. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen starten im Herbst 2024, die Ausstrahlung erfolgt ab 2025. Damit endet auch die Ära des bisherigen Frankfurter Ermittler-Duos Anna Janneke und Paul Brix, gespielt von Wolfram Koch und Margarita Broich. Nach zehn Jahren im Dienst werden die beiden Kommissare in der Folge „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n“ zum letzten Mal zu sehen sein, die Ende des Jahres ausgestrahlt wird.

Auch für diese Ermittler ist beim „Tatort“ Schluss:

Dortmund: Rick Okon hat sich vom Dortmunder „Tatort“ verabschiedet. Der Schauspieler gab bereits im Dezember 2023 bekannt, dass er in der Rolle des Kommissars Jan Pawlak nur noch ein letztes Mal an der Seite von Peter Faber und Rosa Herzog ermitteln wird. In Zukunft wird das Dortmunder „Tatort“-Team nur noch aus Faber, gespielt von Jörg Hartmann (seit 2012 dabei), und Herzog, verkörpert von Stefanie Reinsperger (seit 2021), bestehen. Die letzte Folge mit Rick Okon, „Cash“, wurde am 18. Februar 2024 ausgestrahlt. Die nächste Folge aus Dortmund mit dem Titel „Made in China“ ist für den Herbst 2024 geplant, dann bereits ohne Rick Okon.

Göttingen: Florence Kasumba verlässt den Göttinger „Tatort“ nach nur sechs Einsätzen als Kommissarin Anaïs Schmitz. Damit löst sich das Ermittlerteam um Schmitz und Charlotte Lindholm, gespielt von Maria Furtwängler, auf. Furtwänglers Figur kehrt zukünftig wieder nach Hannover zurück, wo sie für das Landeskriminalamt in ganz Niedersachsen ermitteln wird. Ein letztes Mal waren beide Kommissarinnen im Februar 2024 in der Folge „Geisterfahrt“ gemeinsam zu sehen. Kasumba, die auch durch ihre Rollen in der Marvel-Filmreihe bekannt ist, wird jedoch noch einmalig an der Seite von Wotan Wilke Möhring als Bundespolizei-Kommissar Thorsten Falke in einem norddeutschen „Tatort“ auftreten. Diese Folge, mit dem Arbeitstitel „Die kälteste Maschine“, soll in der ersten Jahreshälfte 2025 ausgestrahlt werden.

TV-Programm: Wann kommt endlich wieder "Wer weiß denn sowas?"

Hamburg: Franziska Weisz hat in 13 Folgen als Kommissarin Julia Grosz gemeinsam mit Wotan Wilke Möhring alias Kommissar Thorsten Falke im „Tatort“ ermittelt. Seit 2016 bildeten sie ein starkes Team, das mit ungewöhnlichen Fällen und ihrer einzigartigen Chemie überzeugte. Die letzte Folge mit Julia Grosz wurde am 1. Januar 2024 ausgestrahlt. Eine Nachfolge für ihre Rolle ist derzeit anscheinend nicht geplant. Anfang 2025 wird Kommissar Falke einmalig Unterstützung von Anaïs Schmitz (s. oben) erhalten.

Nürnberg: Dagmar Manzel beendet ihre Rolle als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn im Franken-„Tatort“. Acht Jahre lang war sie Teil des Ermittlertrios in Nürnberg, gemeinsam mit Fabian Hinrichs als Felix Voss und Eli Wasserscheid als Wanda Goldwasser. Mit dem zehnten Fall verabschiedet sich die Berliner Schauspielerin aus der Krimireihe. Ihre letzte Folge, „Trotzdem“, wird voraussichtlich am 6. Oktober 2024 im BR ausgestrahlt. Wer Manzel in ihrer Rolle nachfolgt, ist derzeit noch unklar.

Kiel: Axel Milberg verabschiedet sich von seiner Rolle als Kommissar Klaus Borowski im Kieler „Tatort“ des NDR. Im Herbst feiert er sein 20-jähriges Jubiläum mit der Folge „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“. Bis 2025 wird Milberg weiterhin im Ersten in neuen Episoden zu sehen sein, gemeinsam mit Almila Bagriacik, die seit 2015 als Kommissarin Mila Sahin an seiner Seite ermittelt. Ab 2026 übernimmt Bagriacik die Hauptrolle in einem neuen Kieler „Tatort“-Ermittlerteam, dessen Besetzung der NDR zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben will.

Dresden: Karin Hanczewski verabschiedet sich vom Dresdner „Tatort“ und ihrer Rolle als Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak. Seit dem ersten Dresdner „Tatort“ im Jahr 2016 war sie Teil des Teams und wird Anfang 2025 in der Folge „Herz der Dunkelheit“ (Arbeitstitel) ihren letzten Einsatz haben. Seit 2019 ermittelt Gorniak gemeinsam mit Leonie Winkler, gespielt von Cornelia Gröschel, und Peter Schnabel, dargestellt von Martin Brambach. Hanczewskis Abschied markiert das Ende einer Ära, nachdem sie fast zehn Jahre lang ein fester Bestandteil des Teams war.