Zum Abschied von Batic und Leitmayr lohnt nicht nur der Blick aufs Finale. Diese Folgen zeigen besonders gut, was den Münchner "Tatort" über 35 Jahre ausgemacht hat - vom Debüt "Animals" am 1. Januar 1991 bis zum Schlusspunkt "Unvergänglich" am 5. und 6. April 2026.
Mit Ivo Batic (Miroslav Nemec, 71) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 67) verabschiedet sich an Ostern nicht nur ein besonders langlebiges "Tatort"-Duo, sondern eines, das den Sonntagskrimi über Jahrzehnte in ganz unterschiedlichen Tonlagen geprägt hat. Ihr erster gemeinsamer Fall "Animals" lief am 1. Januar 1991, das Finale folgt 2026 mit der Doppelfolge "Unvergänglich" am 5. und 6. April.