Trotz unterdurchschnittlicher Sonntagskrimi-Reichweite hat der letzte „Tatort“ vor der Sommerpause die TV-Konkurrenz in den Schatten gestellt. Den Stuttgarter „Tatort: Die Nacht der Kommissare“ mit Felix Klare und Richy Müller schalteten am Sonntag ab 20.15 Uhr im Schnitt 6,70 Millionen ein. Das entsprach einem Marktanteil von 27,4 Prozent. 2022 hatte der letzte „Tatort“ vor der Sommerpause - ein Mainz-Krimi mit Heike Makatsch - rund 900 000 Zuschauer mehr.

Platz zwei in der Primetime erreichte am Sonntag das ZDF mit nicht mal halb so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern wie der „Tatort“. Die ZDF-Schnulze „Ein Sommer an der Algarve“ schauten 3,31 Millionen (13,6 Prozent). Platz drei ging ans Nations-League-Endspiel bei RTL.

Lesen Sie auch

Platz drei geht ans Nations-League-Endspiel

Mit dem Fußballspiel Kroatien–Spanien kam RTL in der ersten Halbzeit auf im Schnitt 1,86 Millionen Zusehende (7,5 Prozent ab 20.45 Uhr), in der zweiten Halbzeit auf 2,44 Millionen (11,4 Prozent ab 21.45 Uhr), dann auf 2,40 Millionen (14,7 Prozent ab 22.40 Uhr) und schließlich beim Elfmeterschießen auf 2,87 Millionen (20,9 Prozent ab 23.17 Uhr). Schon in den 90 Minuten und der Verlängerung hatten die Spanier die besseren Chancen. Im Elfmeterschießen hatten sie dann die besseren Nerven und den besseren Torwart. Sie gewannen mit 5:4.

ProSieben verzeichnete für den Sci-Fi-Actionfilm „Terminator: Dark Fate“ von 2019 mit Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (5,5 Prozent ab 20.15 Uhr).

Dahinter lag Sat.1 mit dem amerikanischen Hochbegabtendrama „Begabt – Die Gleichung eines Lebens“ von 2017 mit Chris Evans und Lindsay Duncan (1,19 Millionen Zuschauer; 5,0 Prozent).

Kabel eins erreichte ab 20.15 Uhr mit der Dokureihe „Yes we camp!“ im Schnitt 810 000 (3,4 Prozent), Vox mit der Dokusoap „Hot oder Schrott – Promi Spezial“ 640 000 (3,1 Prozent) und RTLzwei mit der romantischen Komödie „Die Braut, die sich nicht traut“ mit Richard Gere und Julia Roberts 550 000 (2,4 Prozent).

Schlechte Reichweite für Habeck-Interview

Blick auf den Vormittag: Die ARD-Show „Immer wieder sonntags“ ab 10.03 Uhr im Ersten mit Stefan Mross verfolgten 1,27 Millionen (16,9 Prozent) und den „ZDF-Fernsehgarten“ ab 12 Uhr mit Andrea Kiewel 1,66 Millionen (17,6 Prozent).

Blick auf den Abend: Den ARD-Talk „Anne Will“, in dem Vizekanzler und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) weitgehend allein befragt wurde, sahen sich 2,45 Millionen an (11,6 Prozent) - für die Sonntagstalkshow eine eher schlechte Reichweite.