10 Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) bekommen immer mehr Unterstützung von ihren Kolleginnen Baumann und Heinrich. Foto: ARD/Iris Maria Maurer

In „Die Kälte der Erde“, dem neuen „Tatort“ aus Saarbrücken, spielt im knallharten Fußballmilieu. Und ein bisschen Familiendrama darf für Kommissar Schürk nicht fehlen.















Link kopiert

Der Ball hat aufgehört zu rollen, die Fäuste fliegen. In den Reihen hart gesottener Fußballfans oder besser Hooligans nennt man das, was nun folgt, gerne auch „Die dritte Halbzeit“.

Die Handlung des heutigen Tatorts

Und in dieser, einer Schlägerei nach Abpfiff, kommt ein Mann ums Leben. Andreas Schneider (Nils Bannert) schleppt sich nach der Keilerei mit letzter Kraft in die Notaufnahme – und stirbt. Als wäre das nicht schon aufregend genug, geht es finster weiter mit der Vergangenheitsbewältigung des Kommissars Adam Schürk (Daniel Sträßer). Wer gedacht hat, dass mit dem Tod des Vaters die Vergangenheitsbewältigung Geschichte ist im Saarbrücker „Tatort“, wird enttäuscht. Schürk wird zuhause überfallen. Es geht offenbar um die Beute aus dem Bankraub, den sein Vater in früheren Jahren verübt haben soll.

Die Innenansichten eines Kommissars im Schatten des kriminellen Vaters gehen damit in die vierte Runde. Das strengt an, denn es kommt ja – leider, angesichts der starken vier Charaktere im Team der Ermittelnden – nur ein Saarbrücker „Tatort“ pro Jahr. Wieder und wieder befasst man sich mit der abgeschlossen gewähnten Familiengeschichte. Dabei wäre so viel Gutes im neuen Film: Die Ermittlungen in „Die Kälte der Erde“ sind ein Draußensport, die Kolleginnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) gewinnen – Hurra! – weiter an Profil. Baumann darf sogar Fußball-Fan sein.

Der „Tatort“ ist mit der gezeigten Brutalität nichts für schwache Nerven. Auch das Sujet Hooliganszene ist nicht jedermanns Sache. Wer beides verträgt, erlebt 90 packende Minuten – und einen Abpfiff mit Cliffhanger.

Der Trailer zu „Die Kälte der Erde“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

► Adam Schürk (Daniel Sträßer)

► Leo Hölzer (Vladimir Burlakov)

► Esther Baumann (Brigitte Urhausen)

► Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer)

► Dr. Henny Wenzel (Anna Böttcher)

► Rémy Pontier (Tamer Tahan)

► Alina Barthel (Bineta Hansen)

► Bastian Barthel (Lorris Andre Blazejewski)

► Stella Barthel (Finja Leonie Meyer)

► Manuela Baron (Ursula Berlinghof)

► Carlos Lech (Alexander Prince Osei)

► Dr. Friedemann Lech (Till Butterbach)

► Andreas Schneider (Nils Bannert)

► Boris Barns (Stephan Bissmeier)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD