23 Der Duft von Lakritz: Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) in der traditionellen Münsteraner Lakritz-Manufaktur Maltritz. Foto: dpa/Willi Weber

Anrührendes aus Münster? Ja gibt es denn so was? Der Fall „Lakritz“ wird es zeigen.

Münster - „Er ist tot. Endlich“, sagt die Haushälterin so strahlend ins Telefon, dass zwei Dinge klar sind: Sie hat ihren Chef nicht um die Ecke gebracht. Sie hätte es aber jederzeit gerne getan. Wie so viele andere. Denn der Marktmeister von Münster, Hannes Wagner (Pierre Siegenthaler), war allseits so unbeliebt, dass es für viele ein Fest ist, dass er am Morgen nach der Feier seines 40. Dienstjubiläums längs und mausetot auf dem edlen Parkett seiner Stadtvilla liegt. Vergiftet. Mit Lakritz aus Süßholz - und Cyanid.

Und wie wurde aus dem kleinen Boerne der große Boerne? Das erzählt der Drehbuchautor Thorsten Wettcke in dieser etwas anderen Obelix-Story, von Regisseurin Randa Chachoud anrührend in Szene gesetzt.

Ausstrahlung: ARD, Sonntag, 3. November 2019, 20.15 Uhr