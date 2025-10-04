„Tatort“ aus Frankfurt: Das sind die Stärken des neuen Ermittler-Teams

„Dunkelheit“ ist der erste Fall aus Frankfurt am Main mit den Ermittlern Maryam Azadi und Hamza Kulina – und überzeugt mit einem ungewöhnlichen Konzept.
Zehn Jahre lang ermittelte in Frankfurt am Main das „Tatort“-Team Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) – bis sie im vergangenen Jahr spektakulär Abschied nahmen. Nun tritt an ihre Stelle ein komplett neues Team mit einem ungewöhnlichen Konzept: Zum ersten Mal in der Geschichte des „Tatorts“ werden keine aktuellen Fälle aufgeklärt, sondern sogenannte Cold Cases, beziehungsweise „Altfälle“. Melika Foroutan spielt die iranischstämmige Kommissarin Maryam Azadi und Edin Hasanović den in Bosnien geborenen Ermittler Hamza Kulina – die Schauspieler arbeiteten an der Entwicklung ihrer Figuren selbst mit und verliehen ihnen unter anderem den eigenen Migrationshintergrund.