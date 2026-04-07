Tatort-Abschied in München: Fans feiern und weinen beim letzten Fall

100 Fälle, 35 Jahre, ein letzter Abend: Der "Tatort"-Abschied von Batic und Leitmayr hat die Fans bewegt. Sie feierten das versöhnliche Finale des Münchner Kult-Duos - und träumten schon von einem Wiedersehen.
Es war der Krimiabend, auf den Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gewartet und den sie gleichermaßen gefürchtet hatten. Ostermontag, 21:45 Uhr: Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) verabschiedeten sich nach 35 Jahren und 100 Folgen als Münchner "Tatort"-Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr. Und das Ende, das die ARD bis zur letzten Sekunde unter Verschluss gehalten hatte, erleichterte, rührte und begeisterte die Fans.